Ersten Computer im Mehllager gebaut

Kuppenheim - Immer wieder interessant und optisch ansprechend sind die Sonderausstellungen im Heimatmuseum Kuppenheim. Nach der "Flora Kuppenheimensis", die im vergangenen Jahr besonders viele Besucher anlockte, befasst sich der Historische Verein Kuppenheim nun im 30. Jahr seines Bestehens mit "Nachrichten und Kommunikationstechniken im Wandel der Zeit". Die Sonderausstellung wird am Sonntag, 3. November, um 11.15 Uhr im Heimatmuseum in der Murgtalstraße eröffnet und ist an dem Tag bis 18 Uhr zu sehen.



Die Schau ermöglicht einen informativen Einblick in die faszinierende Welt der Erfinder, zeigt aber auch ihr Durchhaltevermögen und ihre Hartnäckigkeit, ein gesetztes Ziel zu erreichen, verdeutlicht Dieter Vogel, der wieder die textliche Aufbereitung der Ausstellung übernommen hat. Und es gibt eine Vielzahl an historischen Telekommunikationsgeräten wie Morsegeräte, Computer, Fernsehen, Telefone, Radiogeräte und Handys mit und ohne starre Antenne. Die Geräte stammen teilweise aus dem Fundus des Vereins, teilweise haben sie Mitglieder zur Verfügung gestellt. Einige kommen von Werner Ullrich, der 1949 sein erstes Radio selbst gebaut hat, wie er stolz erzählt. Das gute Stück hat einen Flaschenverschluss als Drehknopf und wird natürlich auch gezeigt. Der frühere Berufsschullehrer Rupert Krug kennt sich gut aus mit Computern und präsentiert seine ersten privaten Geräte, die er Anfang der 1980er Jahre erworben hat. Dass dies vor vier Jahrzehnten noch ein äußerst kostspieliges Hobby war, darüber gibt eine Originalrechnung Aufschluss, die er schmunzelnd zeigt: 3 449 Mark kostete allein der Computer, weitere 2 847 Mark das Floppylaufwerk, 1 602 Mark der Drucker.

Als besonders schönes Ausstellungsstück sticht eine Schreibmaschine aus dem Jahr 1927 ins Auge - ohne Tastatur, aber mit Tastenfeld und Zeigeraufschlag. Heutzutage fast unvorstellbar, wie man seinerzeit schnell darauf schreiben konnte. Zu den weiteren Objekten zählen ein Anrufbeantworter aus den 50er Jahren, ein regelrechtes Monstrum an Diktiergerät in den geschätzten Maßen 25 auf 20 Zentimeter, ein Morsegerät mit Hörmuschel, ein winziger Fernseher und ein Teil, das zwar auf den ersten Blick so ausschaut wie eine Schreibmaschine, aber in Wahrheit das Innenleben eines Fernschreibers ist.

Vielfältige Informationen in Wort und Bild gibt es an mehreren Stellwänden. Auch einige ausgewählte BT-Artikel, die sich mit den Themen befassen, sind dazu ausgestellt. So erfahren die Besucher, dass der Technikpionier Konrad Zuse seinen ersten Computer vor 70 Jahren in einem Mehllager in einer Bäckerei im Allgäu gebaut hat, der Apparat so groß war wie ein Wohnzimmer und dass sein Computer Z4 im Jahr 1951 die einzige betriebsfähige Rechenanlage in Europa war.

Oder dass Samuel Morse, Erfinder des Telegrafen, 1837 das erste Telegramm mit dem Bibelwort "Was hat Gott bewirkt!" verschickt hat. Oder dass Emil Berliner das erste Grammophon konstruiert hat. Oder dass einer der bekanntesten Erfinder der ersten Schreibmaschinen seinen aus Holz hergestellten "Schreibapparat" im Jahr 1898 zu Fuß von Tirol nach Wien zum Kaiser brachte, um ihn dort vorzustellen. Und: "Erinnern Sie sich noch, wann die erste Fernsehsendung in Farbe gesendet wurde?" fragt Dieter Vogel.

Die Sonderschau ist nach der Eröffnung am 3. November noch an den nachfolgenden drei Sonntagen dann jeweils in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr zu sehen.

www. historischer-verein.com