Hollywoodreifes Drehbuch des Grauens Von Manuela Behrendt Durmersheim - Am Donnerstag lief bei Marcel Lang in der Wilhelmstraße mit enormem Zuspruch die dritte "Halloween Horror Night Durmersheim". 42 Darsteller hatte er für seine Gruselshow verpflichtet. "Mein Ensemble besteht aus Freunden und Bekannten, aber auch aus Neueinsteigern, die sich spontan meldeten und anfragten, ob ich eine Rolle für sie habe", erklärt Lang. Die Parts für seine Horrornacht schneidert er seinen Akteuren anhand der Kostüme auf den Leib. "Alle haben einen Riesenspaß mit ihren Aufgaben". Die Maskierungen finanziert Lang größtenteils aus eigener Tasche. "Manchmal bringen die Schauspieler selbst für den Anlass passende Klamotten mit". Der "Anlass" ist Langs Dramaturgie, die inhaltlich und ausstattungstechnisch jährlich wechselt. Nach der "Albtraumfabrik" von 2018 hatte Lang nun ein hollywoodreifes Drehbuch des Grauens entwickelt, das am Vorabend zu Allerheiligen zwischen 19 und 22 Uhr mehrere Dutzend Halloweenfans auf den Olymp des Nervenkitzels hob. Eine schreckhaftfreie Verfassung war unentbehrlich für den Besuch von "Dr. D. Hope's Asylum". Der gutherzige Namensgeber der fiktiven Heilstätte für psychisch Erkrankte war laut Langs Inszenierung längst verblichen. Dr. Hope's attraktive Schwester führte nun das Sanatorium mit liebenswerter Hand. Zumindest ließ man das die Gäste glauben, als diese bei einem "Tag der offenen Tür" in einem seriös angelegten Saal auf den Beginn eines Rundgangs warteten. Nach einem Kurzschluss wurde es unvermittelt zappenduster. Gellende Schreie sorgten für ein erstes Zusammenzucken. Ein Anstaltsmitarbeiter wies den Besuchern den Weg zurück ins Freie. Allerdings öffnete er die falsche Tür, sodass man versehentlich in einen Therapieraum gelangte. Was es dort zu erleben gab, war schaurig schön für alle, die Halloween und Horrorfilme lieben. Eine hölzerne Sitzgelegenheit für dubiose Behandlungszwecke hatte Lang selbst gezimmert. Keine Sorge! Das Möbel war nur ein harmloses Requisit, aber ausgefeilte Beleuchtungstricks in Kombination mit Bühnennebel kurbelte die Fantasie der Besucher an. Inmitten von blutverspritzten Wänden thronte in einem anderen Szenario ein Zahnarztstuhl. Dieser sowie etliche zahnmedizinische Utensilien stammten aus dem Jahr 1944 und waren speziell für Langs Horrornacht eine Leihgabe aus dem Nachlass einer einst in Durmersheim ansässigen Dentistenfamilie. Das volle Ausmaß der gespenstischen Vorgänge in "Dr. D. Hope's Asylum" wurde schließlich im obskuren OP-Bereich offenbar, wo man statt eines Skalpells mit einer Kettensäge (aus Plastik) hantierte. Zahlreiche fehltherapierte Gestalten mit nachhaltig wirkender Optik sorgten dort für Unbehagen. Der Abend war nichts für schwache Gemüter, aber ein "Haunted House" dieser Art gehört zu Halloween, wie man es in den USA kennt. Lang brennt regelrecht für den Gruseltag. Und nicht nur er, wie der Besucherandrang sowie der Eifer der Schauspieler bei der "Halloween Horror Night Durmersheim" zeigten. Es gab übrigens keinerlei körperliche Berührungen zwischen Halloweenfans und sehr authentisch agierenden Darstellern. Doch war man beim Durchlaufen der Gruselräume beklemmend nah am Geschehen, sodass sich das durchaus erwünschte Schaudern garantiert einstellte.

