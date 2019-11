Werbemaschinerie für

Bühl / Ottersweier

Bühl/Ottersweier (red) - Neue Kleider heben die Stimmung; aber in Zeiten der Diskussion über Nachhaltigkeit drängt sich die Frage auf, was mit den alten passiert. Judith Oechsle-König hat 2018 in Ottersweier einen Flohmarkt von Frauen für Frauen ins Leben gerufen (Foto: Klöpfer).

Rastatt

Rastatt (red) - Frust über den Verlauf eines Fußballspiels und ein zu heftiger Alkoholkonsum haben am Dienstagabend dazu geführt, dass ein Mann in einer Gaststätte einem anderen Gast unvermittelt einen Faustschlag versetzte. Der Getroffene musste in eine Klinik (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - Zu zwei sinfonischen Nachmittagskonzerten lädt die Philharmonie Baden-Baden in dieser Woche in den Weinbrennersaal des Kurhauses ein, heißt es in einer Mitteilung. Am MIttwoch gibt es exotische Klängen zu hören (Foto: Seung Hyun Kim).