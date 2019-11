Jury hat erneut die Qual der Wahl

"Uns freut es sehr, dass auch im fünften Jahr der Rastatter Musik-Contest großen Zuspruch findet und auf so viel Interesse stößt", sagt der städtische Eventmanager Markus Lang. Auch wenn es allen Beteiligten viel Spaß gemacht habe, die neun Musikacts zu bestimmen, leicht sei es ihnen dennoch nicht gefallen. Zu groß war die Auswahl an talentierten Musikern. Lang ist sich sicher, dass die jetzt ausgewählten Solokünstler und Bands genau den Geschmack der vielen Weihnachtsmarkt-Besucher treffen werden, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle.

Mit dabei sind in diesem Jahr: Diana Ezerex, Band of Brothers, Cubesix, InPedro, Qult, Thunderbread, Timme, Café Achteck und die Band Wanted.

Welche drei Bands oder Musiker ins Finale am Freitag, 20. Dezember, kommen, entscheiden zu jeweils 50 Prozent eine Jury und ein Online-Voting. Die Stadt und der Medienpartner Baden-TV stellen nach den Auftritten immer samstags ab 10 Uhr auf der Website www.rastatt.de Videos von den jeweiligen Auftritten bereit, damit jeder einen Eindruck von den Künstlern gewinnen kann. Bis zum jeweils darauffolgenden Mittwoch, 24 Uhr, kann für den Favoriten abgestimmt werden. Die Jury besteht aus Bernd Gnann (Schauspieler und Baden-TV-Geschäftsführer), Martina Adolph (Radio Regenbogen) und Alisia Meisch vom Rastatter Stadtmarketing.

Für den Sieger des Contests dreht Baden-TV ein professionelles Musikvideo im Wert von 5 000 Euro. Platz zwei bekommt ein Interview und Songausstrahlungen bei Radio Regenbogen. Dem dritten Sieger winkt ein Fest der Brauerei Franz im Wert von 1 000 Euro.

Zeitplan der Auftritte:

Am Freitag, 29. November, treten zur ersten Vorrunde auf: Um 19 Uhr Diana Ezerex aus Biberach, um 19.45 Uhr die Band of Brothers aus Rastatt und um 20.30 Uhr Cubesix aus Herrenberg. Am Freitag, 6. Dezember, treten zur zweiten Vorrunde auf: Um 19 Uhr InPedro aus Bühl, um 19.45 Uhr Qult aus Freiburg und um 20.30 Uhr Thunderbread aus Offenburg. Am Freitag, 13. Dezember, treten zur dritten Vorrunde auf: Um 19 Uhr Timme aus Stuttgart, um 19.45 Uhr Café Achteck aus Bruchsal und um 20.30 Uhr Wanted aus Gernsbach.