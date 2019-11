Abschied mit gemischten Gefühlen

"Wir haben viele schöne und auch viele traurige Momente erlebt in der Zeit, aber die guten überwiegen deutlich", berichtet die 65-Jährige mit einem Lächeln. Der Abschied fällt nach den etlichen Jahren nicht leicht, auch den Stammkunden wird etwas fehlen. "Es ist immer ein fairer und ehrlicher Umgang hier gewesen, es war auch immer Zeit für ein Schwätzchen. Entschleunigt und familiäre Atmosphäre. Ohne die beiden wird etwas fehlen", berichtet ein Stammkunde. Das wird auch im BT-Gespräch klar, das regelmäßig von sich verabschiedenden Menschen unterbrochen wird. "Stammkunden gab es über die Jahre einige, querbeet durch alle Altersklassen. Mittlerweile kommen auch schon deren Kinder immer wieder hierher", merkt Köhler an. Ein Grund dafür ist sicherlich der "Rundum-Sorglos-Service" der Köhlers. Neben dem reinen Tankstellenbetrieb haben sie auch immer Autowäschen und Innenraumreinigungen angeboten, Frank Köhler erledigte auch oft kleinere Reparaturen für seine Kunden. "Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, wie das Wechseln einer Glühbirne. Aber so etwas macht sonst ja keine Tankstelle mehr", erwähnt Köhler. Während Leonie Köhler im Verkauf tätig war, hat er sich oft im Hintergrund und die Tankstelle in Schuss gehalten. Von der familiären Atmosphäre weiß auch Manuela Füchtner zu berichten. Seit 21 Jahren arbeitet sie für die Familie Köhler als Kassiererin und ist ein wichtiger Teil des insgesamt sechsköpfigen Angestelltenteams.

Vor über 30 Jahren haben Frank und Leonie Köhler die Tankstelle von Franks Eltern übernommen, vor rund 20 Jahren den Verkaufsraum erweitert. Viel hat sich seit damals verändert. "Früher, vor dem Umbau, war das hier auch ein beliebter Treffpunkt für verschiedenste Gruppen. Die kamen teilweise mehrmals pro Woche und haben ihren Abend hier verbracht. Damals durfte man ja auch noch überall rauchen. Deshalb war es manchmal so verraucht hier, dass man vor lauter Rauch die Kunden nicht mehr richtig gesehen hat", erinnert sich Leonie Köhler.

"Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge", meint Köhler abschließend. Die Arbeit und die Menschen werden beide vermissen, nicht jedoch den Arbeitsweg von stattlichen 33 Kilometern, denn Frank und Leonie Köhler wohnen in Rheinmünster, wo sie auch am 12. November den ersten Tag des verdienten Ruhestands feiern werden. Ein Plan für die Zukunft ist auf jeden Fall, mehr Zeit mit den beiden Enkeln in Steinmauern zu verbringen.

Die Zukunft der Tankstelle ist derzeit noch ungewiss. "Aktuell sieht es nicht so aus, als würde sie jemand übernehmen, aber das kann sich ja noch ändern", erklärt Leonie Köhler zum Abschluss des Gesprächs.