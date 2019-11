Michaelsgemeinde findet nicht genügend Kandidaten

"Ich finde es schade, dass sich in der Michaelsgemeinde nicht genügend Kandidaten gefunden haben, die sich in die Verantwortung stellen wollen", bedauert Dekan Thomas Jammerthal auf BT-Anfrage. Wenn es Kandidaten für mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze gibt, dann werde gewählt, darunter nicht. Die Michaelsgemeinde habe in der Vergangenheit schon immer Probleme gehabt, ausreichend Bewerber zu finden, doch dieses Mal seien es einfach zu wenig, berichtet der Dekan. Die Kirchenältesten bilden gemeinsam mit dem Pfarrer den Ältestenkreis. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass der bestehende Kirchengemeinderat nun bis auf Weiteres im Amt bleibt: "Innerhalb des nächsten halben Jahres sollten die Wahlen nachgeholt werden", verdeutlicht Jammerthal. Und wenn sich dann immer noch nicht genügend Interessierte finden? "Dann muss der Bezirkskirchenrat Bevollmächtigte bestellen, aber es gibt ja auch Strukturüberlegungen in Rastatt", meint der Dekan.

Wie bereits berichtet, gibt es Anzeichen dafür, dass die Michaelsgemeinde aufgelöst wird und deren Einzugsgebiet auf die Johannes-, Petrus- und Thomasgemeinde verteilt wird. Ende September hat sich vor diesem Hintergrund ein Arbeitskreis erstmals getroffen und anschließend diverse Überlegungen in die jeweiligen Ältestenkreise hineingetragen. "Wir warten nun auf Rückmeldungen bis zur zweiten Sitzung am 23. November", informiert Michael Janke, Vorsitzender des Kirchengemeinderats Rastatt. Tenor der ersten Sitzung sei es gewesen, die Mittelpunktsfunktion der Stadtkirche auch künftig zu erhalten. Wie dieses Bestreben genau umgesetzt werden könne, müssten die weiteren Gespräche zeigen. Im Hinblick auf die Kirchenwahlen am ersten Advent könne man für Rastatt von einer Bestätigungswahl sprechen, so Janke: In der Thomasgemeinde gibt es acht Kandidaten für acht Plätze, in der Petrusgemeinde zehn für zehn Plätze und in der Johannesgemeinde zwölf für zwölf Plätze. "Es wäre natürlich schön und sinnvoll, wenn man eine Auswahl hat, doch die Bereitschaft, für sechs Jahre zu kandidieren, ist nicht flächendeckend vorhanden", berichtet der Vorsitzende des Kirchengemeinderats.

Diese Situation ist im Kirchenbezirk offenbar eher die Regel als die Ausnahme: "In den meisten Gemeinden wird es eine Bestätigungswahl geben. Dennoch ist es wichtig für die bisherigen Kirchenältesten, dass sie mit Rückenwind gestärkt in eine neue Amtszeit gehen", findet Jammerthal. Er führt seit September 2004 das Dekanat Rastatt/Baden-Baden, das zum Jahresende 2018 knapp 43 900 Mitglieder hatte.

Wie bereits 2013 finden erneut Briefwahlen statt, die Unterlagen hierfür werden seit Anfang der Woche verschickt. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder ab 14 Jahren. Jammerthal begrüßt die aufwendige Mailingaktion der Landeskirche, die altersgruppenspezifisch konzipiert wurde: "Wir wollen damit auch mit unseren Mitgliedern in Kontakt treten. Die Leute sollen nicht nur am Steuerbescheid merken, dass sie Mitglied in der Landeskirche sind", meint Jammerthal. Er habe etliche positive Rückmeldungen von Menschen erhalten, die nicht so oft in den Gottesdienst kommen. Regelmäßige Kirchgänger hingegen hätten die Aktion für überflüssig gehalten.