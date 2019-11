Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche

Gernsbach

Papiermacher investieren Gernsbach (stj) - Das Papierzentrum investiert in seine Weiterbildungsangebote am Standort Gernsbach: Der Ausschuss für Technik und Umwelt nahm einen Bauantrag wohlwollend zur Kenntnis, der die Errichtung eines neuen Gästehauses an der Loffenauer Straße vorsieht (Foto: Juch).

Baden-Baden

Herrenpfädel: Lösungen gesucht Baden-Baden (stn) - Vermehrtes Verkehrsaufkommen, Autolärm, überhöhte Geschwindigkeit: Um eine Lösung für diese Probleme im Herrenpfädel zu finden, wurde kürzlich ein Workshop abgehalten, bei dem alle Ideen zur Entlastung der Straße besprochen wurden (Foto: Strupp).

Gernsbach

Dreigestirn an der Spitze Gernsbach (vgk) - Mit einem neuen Vorstand starten die Naturfreunde Staufenberg in das neue Vereinsjahr. Nicht mehr zur Wahl stellte sich nach 21 Jahren der bisherige Vorsitzende Marcus Kugel. Künftig werden die Naturfreunde von einem Dreigestirn an der Spitze geführt (Foto: vgk).

Forbach

Zweiter Tag für Langenbrand Forbach (red) - Dem Aufruf des Ortscha ftsrats zu einem zweiten "Tag für Langenbrand" sind rund 30 Bürger gefolgt und erledigten Arbeiten in dem Ort. So wurde die Rinne entlang der Felswände von Geröll und Erdreich befreit, um die Strecke wieder sicher zu machen (Foto: Gareus-Kugel).