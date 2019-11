Präsidium hört noch nicht

Rastatt

OB wittert Gefahr am Brunnen Rastatt (ema) - In die Freude über den neuen Platz der oberen Kaiserstraße mischt sich bei manchen Passanten die Sorge, dass es am künftigen Brunnen direkt an der Kapellenstraße zu brenzligen Situationen kommen könnte. Eine Einschätzung, die OB Hans Jürgen Pütsch teilt (Foto: fuv).

Bühl

Stadtpfarrer verärgert Bühl (red) - Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nach der Vertagung der nachträglichen Auszahlung eines Zuschusses von 260 000 Euro für die Kirchensanierung von St. Peter und Paul meldet sich Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler zu Wort. Er zeigt sich verwundert (Foto: Reith).

Baden-Baden

Kreisverkehr freigegeben Baden-Baden (hez) - Von einem "Freudentag" sprach OB Margret Mergen, als sie am Mittwoch den neuen Kreisverkehr am Bertholdplatz freigab. Und freuen können sich darüber auch viele Autofahrer, die durch die Bauarbeiten eine Menge Geduld aufbringen mussten (Foto: hez).

Bühlertal

Zitterpartie für Schlittschuhläufer Bühlertal (gero) - Die Hiobsbotschaft traf Axel Sator wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Eventmanager betreibt die Kunsteisbahn Wiedenfelsen. Diese ist derzeit ohne Zufahrt, weil durch eine große Baustelle auf der L83 (Sandstraße) blockiert. Die Zeit aber drängt (Foto: bema).