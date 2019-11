Jetzt geht′s um den Titel

Eine Woche voller Termine liegt dann hinter dem 24-Jährigen. Songauswahl, Studio, Proben und mehr zählt er auf. Es gab viel zu tun seit dem Halbfinale, unter anderem auch, eine Single mit seinem Coach Rea Garvey aufzunehmen. "Erstmals in der Geschichte von TVOG", so heißt es in einer Pressemitteilung, stand jedes der noch fünf verbliebenen Talente mit seinem Coach im Studio und produzierte eine gemeinsame Single fürs Finale. "How Bout You" heißt der Titel des Rastatters mit Rea Garvey. Im Tonstudio habe Rea laut und deutlich gesagt: "Hey Leute, ich will, dass das Erwins Single ist und nicht ,unsere' oder ,meine'. Ich will, dass die Single ihm gehört, featuring Rea." - "Ich habe, glaube ich, sechs Stunden lang aufgenommen, er nur zwei", erzählt der 24-Jährige. Die Single steht, wie die der anderen Finalteilnehmer, dem Sender zufolge ab morgen auf "allen bekannten Streaming- und Downloadplattformen" zur Verfügung.

Es geht nun um viel an diesem Sonntag - doch hinter den Kulissen gehe es "freundschaftlich und respektvoll" zu, betont Kintop gegenüber dem BT. Statt Konkurrenzkampf habe man Spaß miteinander. Und wenn der Terminkalender noch etwas Zeit übrig lässt? Dann mache er Sport. "Das ist für mich wichtig, um fit zu bleiben."

Neben dem Rastatter stehen Claudia Emmanuela Santoso (Team Alice Merton), Freschta Akbarzada (Team Sido), Fidi Steinbeck (Team Mark Forster) sowie Lucas Rieger (Team Nico Santos) im Finale. Dort hineingewählt zu werden am vergangenen Sonntag sei ein "unglaubliches und überwältigendes Gefühl" gewesen, so Kintop. "Ich habe mich so sehr gefreut. Ich hätte die ganze Welt umarmen können." Mit seiner Songauswahl im Halbfinale ("Mercy" von Shawn Mendes) habe er dem Publikum eine Überraschung bieten wollen. "Und ich denke, sie ist mir gelungen."

Dass ihm nun nochmals eine solche Überraschung gelingt, dafür drücken die Fans ihre Daumen - und wohl auch die Telefontasten. Wer "The Voice" gewinnt, entscheiden nämlich wieder die TV-Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Unterstützung aus Rastatt spüre er sehr, teilt Kintop mit. "Darüber freue ich mich, und ich möchte mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen für seine Unterstützung bedanken."

Alle Finalisten singen im Live-Finale jeweils drei Songs: Solo, die Single mit dem jeweiligen Coach und einen Song mit einem internationalen Star-Gast. Kintop teilt dabei die Bühne mit dem Iren Dermot Kennedy, der gerade im September noch beim New Pop Festival in Baden-Baden zu Gast war.