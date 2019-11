Stellplatz für Wohnmobile bleibt Muggensturm (ser) - Keine Frage: Ein idealer Standort ist der Muggensturmer Wohnmobilstellplatz im Grünen und in unmittelbarer Nähe zum Naturbadesee im Norden der Gemeinde. Doch fast wöchentlich, so berichtete Bürgermeister Dietmar Späth in der jüngsten Ratssitzung, steht der Platz im Fokus von Befürwortern und Kritikern gleichermaßen (das BT berichtete). Die Gemeindeverwaltung will nun die Differenzen beenden und eine endgültige Lösung herbeiführen. Wie Späth weiter ausführte, hat sich der Widerstand gegen den Wohnmobilstellplatz von Seiten der Anwohner in der angrenzenden Vogesenstraße formiert. Es gab auch eine Unterschriftenaktion gegen den Standort. Kritisiert wurde zudem, dass der Platz zwar für fünf Wohnmobile ausgelegt sei, oftmals aber mehr Fahrzeuge auf dem Gelände anzutreffen seien. Weiterer Kritikpunkt der Unterzeichner ist die mangelnde Sauberkeit des Geländes - Hundekot und auch Hinterlassenschaften der menschlichen Notdurft, die dort mitunter verrichtet werde. Zudem werde der Platz von Lkw-Fahrern genutzt, so die Anwohner. Dieses negative Bild konnte Bauhofleiter Hans Müller in der öffentlichen Sitzung nicht bestätigen. "Wir haben in diesem Bereich außer der normalen Mülleimerleerung keinen allzu großen Arbeitsaufwand", erklärte er. Seiner Meinung nach sei es wesentlich besser, wenn die Wohnmobile am vorgesehenen Stellplatz parken, als direkt an der Straße. Bürgermeister Dietmar Späth erinnerte an den Ratsbeschluss, bis zu fünf Wohnmobile für diesen Platz zuzulassen. Darüber hinaus werde der Bereich um den Wohnmobilstellplatz während der Badesaison als Parkplatz genutzt. Späth führte weiter aus, dass es in der Regel keine Probleme mit den Wohnmobilisten gebe. Im Gegenteil: Man bekomme eher positive Rückmeldungen für den Platz und seine Anlage. In diesem Zusammenhang bedankte sich der Bürgermeister bei Peter Kettner, der sich ehrenamtlich um die Betreuung des 2017 eingerichteten Wohnmobilstellplatzes kümmert. Die Ordnungswidrigkeiten durch abgestellte Lastwagen in diesem Bereich würden von den Gemeindebediensteten geahndet, betonte der Bürgermeister. Übereinstimmend sprachen sich alle Ratsmitglieder dafür aus, den Wohnmobilstellplatz am Muggensturmer Badesee beizubehalten. Eine Platzordnung sei erstellt worden und weitere Regularien nicht notwendig, meinte Harald Unser (MBV). "Was wir brauchen, um das Problem zu lösen, ist mehr Respekt und Toleranz", mahnte er ebenso wie Winfriede Fuchs (SPD). Joachim Schneider (CDU) sah für die Anwohner keine Beeinträchtigung. Sollten dennoch Auswüchse entstehen, könne die Gemeinde einschreiten und für Ordnung sorgen.

