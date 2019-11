Auf Entdeckungstour durch die Nacht

"Eine Stadt, eine Nacht, Livemusik überall", so war das Event überschrieben. Überall gab es zwar nicht Musik, in 14 Locations in der Kernstadt und in zwei Stadtteilen jedoch steppte mehr oder weniger der Bär. Ab 21 Uhr belebten zahlreiche Menschen die ansonsten um diese Uhrzeit eher leere Innenstadt. Meist in Gruppen starteten die Feierwilligen zum Party-Hopping. Wer an der Badner Brücke in den Abend eintauchen wollte, wurde in "Wild Bill's Saloon" schon mal mit Sound von The Who empfangen. Den "Pinball Wizard" und mehr old fashioned Rock coverten die Fat Birds auf der mit Bordüren umrahmten Saloon-Bühne. Gleich um di e Ecke konnten die Kneipenwanderer beim Vorbeigehen "Volare" mitträllern. So konnte die Wanderung zur Entdeckungsreise werden.

Am Samstag beteiligten sich einige Gasthäuser erstmals an der Musiknacht, andere Locations sind regelmäßige Konzertveranstalter. Neben der Westernkneipe war auch das "Bellini" unterhalb des Schlosses erstmals Bühne der Musiknacht. Dort schwangen die Gäste zu spanischer und lateinamerikanischer Musik das Tanzbein. Wirt Marco Bulla freute sich über den Zuspruch und lobte das Konzept der Nacht. "Dank des Von-Club-zu-Club-ziehens verteilen sich die Besucher. Das ist sehr gut." Bei der nächsten Musiknacht sei er auf jeden Fall wieder dabei. Neu auf der Locations-Palette war auch ein Rastatter Traditionslokal, der "Goldene Hirsch" in der Ottersdorfer Straße. "Viele wissen gar nicht, dass es den Hirsch gibt", lachte Wirt Torsten Pall, zahlreiche Gäste seien zum ersten Mal bei ihm. Und da dort mit Van Teichmann Urgesteine der badischen Rockszene Gas gaben, entdeckten eben viele die Kneipe. Andere Wirte sind schon "altgediente" Musiknacht-Experten. Wie Marco Wittmann von der "Schlossgaststätte". "Die Leute haben alle ein Lächeln im Gesicht, sind einfach gut drauf. Das ist unsere Erfahrung mit den Musiknächten", so der Gastronom. Das mache einfach Spaß. Den hatte auch Markus aus Rastatt, der mit dem Fahrrad durch die Nacht unterwegs war. "Kreuz und quer" hat er dem "Saloon", dem "Rheinau Pub" und der "Blauen Katz" einen Besuch abgestattet. "Wunderbar" findet er die Musiknächte. Stephanie aus Varnhalt ist mit zwei Freunden unterwegs, die feststellen: "Wenn das im Sommer stattfinden würde, wäre es noch besser." Das fanden auch Larissa und Britta aus Kuppenheim, die etwas frierend, aber gut drauf, in der Herrenstraße auf den Shuttle-Bus nach Plittersdorf warteten. "Lustig" fanden sie die Tour durch die Kneipenwelt.

Auch die Künstler, die die Musiknacht gestalteten, sind von dem Format überzeugt. Zumindest Betty Sue, Frontfrau der "Hot Dots", die im "Engel" Rockabilly-Klassiker zum Besten gaben. Sie habe schon bei vielen Musiknächten mitgemacht. Dank des rotierenden Publikums sei das immer sehr spannend und mache viel Spaß.

Unmut gab es unterdessen wohl wegen des Shuttle-Services, wie Veranstalter Frank Ockert gegenüber dem BT einräumte. Das eingeplante Busunternehmen sei ausgefallen. Der Service sei dann von drei kurzfristig organisierten Transportern bewältigt worden. Das habe geklappt, auch wenn es mit längeren Wartezeiten einhergegangen sei, wie Ockert bedauerte. Wer den Samstagabend verpasst hat, kann sich schon mal den 7. November 2020 in den Kalender eintragen: Dann findet die nächste Rastatter Musiknacht statt.