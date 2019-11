Mehr als 400 Läufer am Start

Als erstes wurden am frühen Nachmittag die Starter des Bambini-Laufs auf ihre 400 Meter lange Strecke geschickt. Unter den Anfeuerungsrufen zahlreicher Zuschauer war es für einige Kinder ab vier Jahren der erste Lauf überhaupt. Klar, dass da Mama oder Papa den Nachwuchs begleiteten. Sieger waren am Ende Felix Kosima in 1:24 Minuten und Liliah Wendt in 1:36 Minuten. Einen Lauf über 600 Meter absolvierten Jonathan Dieck in 2:04 Minuten und Linnea Wendt in 2:14 Minuten am schnellsten, während Luca Enderle von der TG Ötigheim den 800-Meter-Lauf in 2:44 Minuten gewann. Bei den Mädchen absolvierte Emilia Reiß die beiden Stadionrunden in 2:51 Minuten am schnellsten. Spannend war der Lauf vor allem durch den fulminanten Schlussspurt von Luca Enderle, der auf der Zielgeraden alle anderen hinter sich ließ und im Ziel begeistert empfangen wurde. "Der Endspurt war geplant. Denn ich wusste, dass ich gewinnen kann, wenn ich bis zur letzten Kurve in der Spitzengruppe mitlaufen kann", sagte der zwölfjährige Ötigheimer glücklich im BT-Gespräch.

Erstmals im Stadion gestartet wurden die beiden Volksläufe über fünf und zehn Kilometer, die traditionell an den Volksschauspielen vorbei Richtung Rastatt und wieder zurück nach Ötigheim führten. Trotz des Regens am Vortag war die Strecke in einem guten Zustand. "Da es heute trocken ist, können wir auch angesichts der Temperaturen knapp über zehn Grad von sehr guten Bedingungen sprechen", freute sich Organisator Matthias Speck, der den mehr als 50 ehrenamtlichen Helfern dankte, durch die die Großveranstaltung erst möglich wird.

Die neue Strecke wurde vorab amtlich vermessen, so dass jeder Teilnehmer auch nach einem persönlichen Rekord jagen konnte. Wer dies wollte, reihte sich bei der Aufstellung ganz vorne ein, während für andere der Spaß und das Ankommen im Vordergrund standen.

Den Herbstlauf über fünf Kilometer gewann Salvatore Corriere vom TV Bühl in 18:06 Minuten klar vor Patrick Longhin aus Forchheim und Björn Jülg vom Rastatter TV. Fünfte in der Gesamtwertung und damit Siegerin bei den Damen wurde Natascha Bischoff, die das Ziel nach 19:12 Minuten erreichte. Platz zwei bei den den Damen ging an Talianna Schmidt vor Anni Michelfelder. Sieger beim Herbstlauf über zehn Kilometer wurde Domenik Hahn vom TV Huchenfeld, der das Ziel in 33:06 Minuten und damit 14 Sekunden vor dem zweitplatzierten Sebastian Pieczarek (LG Region Karlsruhe) erreichte. Platz drei ging in 33:50 Minuten an Christian Stöckl. Bei den Damen gewann Sandra Kist-Boschetti vom TV Bühl in 38:51 Minuten deutlich vor Miriam Weishäupl (LSG Karlsruhe), die das Zielbanner nach 41:09 Minuten sah. Platz drei bei den Damen sicherte sich Anna Stroh-Benedicto von den Mitternachtsläufern Bischweier in 41:45 Minuten.

Eingebunden in den Herbstlauf waren erneut die baden-württembergischen Waldlaufmeisterschaften, an der nochmals mehr als 400 Starter teilnahmen (Bericht folgt).