"Die Zweiten werden die Ersten sein"

(dm) - Die Fans sind sich sicher: Erwin Kintop "geht seinen Weg." Nach dem Finale der TV-Castingshow "The Voice of Germany", bei der der Rastatter am späten Sonntagabend den zweiten Platz belegte (wir berichteten), dominierte in den sozialen Netzwerken Zuversicht unter den Anhängern des 24-Jährigen. "Er hat das super gemacht", er sei der "Sieger der Herzen", heißt es in Fanclub-Kommentaren. Schon kurz nach der Show teilte eine Mitgereiste live aus Berlin mit, wo das Finale aufgezeichnet worden war: "Danke an alle. Erwin ist glücklich."

"The Voice of Germany zu gewinnen, ist mein Traum" hatte Kintop vor dem Finale noch in die Kameras gesagt, "für mich geht's jetzt hier um alles." Doch auch als am Ende, kurz vor Mitternacht, die von vielen im Vorfeld zur Favoritin gekürte Claudia Emmanuela Santos in der Zuschauerabstimmung deutlich die Nase vor allen anderen Finalisten hatte (46,39 Prozent), war bei dem Rastatter die Freude groß. Vor der letzten Bekanntgabe waren bereits die Plätze fünf bis drei genannt worden - und Kintop war nicht unter ihnen. Da lag der Rastatter seinem Mentor Rea Garvey schon in den Armen, später herzte er die Siegerin und deren Coach Alice Merton und feierte seinen zweiten Platz (17,36 Prozent der Anrufer hatten für ihn votiert).

Knapp vier Stunden dauerte die von vielen Werbepausen unterbrochene Finalshow bis zu diesem Moment. Jeder der fünf Finalisten bekam dabei vor rund 2,58 Millionen Fernsehzuschauern dreimal die Bühne. Für Kintop stand zunächst ein Duett mit dem Iren Dermot Kennedy an - eine "kraftvolle Stimme" attestierte der Star dem 24-Jährigen. Dann folgte ein Solo-Auftritt, "Someone Like You" von Adele - eine mutige Wahl, die Gefühl, Power und Kopfstimme erforderte. Zuletzt: Das Duett mit Mentor Rea Garvey, "How Bout You", seit Sonntag auch als Single erhältlich, locker, tanzbar. Das Studio-Publikum am Sonntag ging beim souveränen Auftritt mit. Und aus dem Erwin-Fanblock, in dem Familie, Freunde und Arbeitskollegen den Rastatter unterstützten, schallten immer wieder mal "Erwin-Erwin"-Sprechchöre.

Rea Garvey bezeichnete ihn am Sonntag als einen der besten Sänger, den er jemals in seinen Teams hatte. Er beweise, dass jeder eine zweite Chance verdient habe, spielte der Ire auf Kintops einstige Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" an, bei der er Platz fünf belegt hatte und später dann in ein Loch gefallen war. "Rea hat mehr an mich geglaubt als ich selbst", sagte wiederum der 24-Jährige. Dieser sei keinesfalls enttäuscht, hieß es gestern aus dessen Umfeld, er sei "glücklich". Noch bis morgen weilt er in Berlin, dann wird er wieder in Rastatt erwartet. Noch ist "The Voice of Germany" nicht wirklich vorbei für Kintop und Co.: Ab 6. Dezember gehen die Finalisten mit Live-Band auf Tour, am 8. Dezember gastieren sie in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Und dann? Wie Kintop hoffen auch seine Fans, dass es diesmal klappt mit der Musikkarriere. "Die Zweiten werden die Ersten sein", schreibt einer von ihnen. Ein anderer pflichtet bei: "Von den Siegern hört man ja dann doch eher nichts mehr." Die im Musikgeschäft wohl erfolgreichsten ehemaligen "The-Voice"-Teilnehmer, Michael Schulte und Max Giesinger, hatten einst in der TV-Show im Jahr 2012 die Plätze drei und vier belegt.