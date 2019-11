Kombibad: Zweieinhalb bis drei Jahre Verzögerung Rastatt (dm) - Längst war klar, dass der einst anvisierte Eröffnungstermin des geplanten Kombibads in Rastatt - der 19. Mai 2023 - nicht gehalten werden kann, noch im zurückliegenden Sommer hatte man zumindest öffentlich noch auf Ende 2023 gehofft. Der jetzt aktualisierte Zeitplan aber zeigt auf: Mit einem Baubeginn rechnet man nun erst im April 2023 und in der Folge mit einer Eröffnung des Hallenbadbereichs im Oktober 2025 und des Freibadbereichs zur Saison 2026.







Der neue Zeitplan ergibt sich laut Vorlage für die Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstag (Beginn: 17.30 Uhr) aufgrund des erforderlichen europaweiten Architektenwettbewerbs und einer "realistischen Bewertung der notwendigen Meilensteine". Der neue Zeitplan ergibt sich laut Vorlage für die Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstag (Beginn: 17.30 Uhr) aufgrund des erforderlichen europaweiten Architektenwettbewerbs und einer "realistischen Bewertung der notwendigen Meilensteine". Als Gründe führt die Verwaltung unter anderem auf, dass erst im April dieses Jahres das Raum- und Funktionsprogramm für das Bad endgültig verabschiedet werden konnte und sich der Gemeinderat für eine vollwertige, allerdings rein badbezogene Gastronomie entschied . Für den Architektenwettbewerb müssten 17 Monate einberechnet werden, er soll bis September 2020 abgeschlossen sein. Dessen Ergebnis wiederum müsse für die Aufstellung der Bebauungspläne für das Bad und die Verkehrsanbindung bekannt sein (Zeitbedarf: rund zwei Jahre), weitere neun Monate gehen für Genehmigungsplanung und Baufreigabe drauf. Als Bauzeit für den Hallenbadbereich werden 27 Monate berechnet, und zuletzt sollen in einer dreimonatigen "Pre-Opening-Phase" alle Systeme im Bad eingestellt und abgeglichen werden. Des Weiteren gilt es, Maßnahmen für die Errichtung einer Baustraße, zum Hochwasserschutz und generell zur Verbesserung der Verkehrsanbindung umzusetzen. Dies solle "zeitgerecht" erfolgen, wie es heißt. Für die künftige Verkehrsanbindung sind die Verbindung zwischen L 77 und Murgtalstraße/Philosophenweg sowie die Verbreiterung von Philosophenweg und Jahnallee vorgesehen. Geprüft werde dabei auch, ob die Walter-Nehb-Brücke durch einen Neubau ersetzt werden muss. Der gesamte Vorbereich am Haupteingang des Freibads werde derzeit auch im Hinblick auf den öffentlichen Personennahverkehr untersucht. Was die Finanzierung angeht, zieht man mehrere Förderungen/Bezuschussungen in Betracht. Wie hoch man die Kosten einschätzt, dazu verrät die Vorlage allerdings noch nichts. Zur nächsten Ausschusssitzung am 2. Dezember will man so weit sein. Zuletzt war eine grobe Spanne zwischen 27,5 und 44,8 Millionen Euro genannt worden nur fürs Bad, ohne die Infrastruktur.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Beckentrog auf Prüfstand Rastatt (dm) - Der Zeitplan für den Bau des Rastatter Kombibads wird zurzeit aktualisiert. Unter anderem gilt es dafür zu klären, in welchem Zustand sich der Betontrog des Schwimmerbeckens im Rastatter Freibad befindet. Entsprechende Untersuchungen laufen (Foto: fuv). » Weitersagen (dm) - Der Zeitplan für den Bau des Rastatter Kombibads wird zurzeit aktualisiert. Unter anderem gilt es dafür zu klären, in welchem Zustand sich der Betontrog des Schwimmerbeckens im Rastatter Freibad befindet. Entsprechende Untersuchungen laufen (Foto: fuv). » - Mehr Rastatt

Spatenstich für neuen Bauhof Rastatt (dm) - Mit dem symbolischen ersten Spatenstich für Sozial- und Verwaltungsgebäude sowie Werkstatt und Lager ist der Neubau der Technischen Betriebe in Rastatt fortgesetzt worden. Die Stadt investiert allein in den aktuellen Bauabschnitt 13,8 Millionen Euro (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Mit dem symbolischen ersten Spatenstich für Sozial- und Verwaltungsgebäude sowie Werkstatt und Lager ist der Neubau der Technischen Betriebe in Rastatt fortgesetzt worden. Die Stadt investiert allein in den aktuellen Bauabschnitt 13,8 Millionen Euro (Foto: dm). » - Mehr Rastatt

Neue Ideen beim Jugendgipfel Rastatt (ema) - Hier Action und Gewusel, dort konzentrierte Reflexion in "Themeninseln": In der Badner Halle pulsierte am Dienstag das Leben in unterschiedlichen Facetten. Rund 340 Schüler kamen zum Jugendgipfel, um sich zu informieren und Ideen zu geben (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Hier Action und Gewusel, dort konzentrierte Reflexion in "Themeninseln": In der Badner Halle pulsierte am Dienstag das Leben in unterschiedlichen Facetten. Rund 340 Schüler kamen zum Jugendgipfel, um sich zu informieren und Ideen zu geben (Foto: ema). » - Mehr