Drei neue

Der von der Stadt beauftragte Gutachter Robert Kroha spricht an den drei Standorten von "dringendem Handlungsbedarf", mit dem sich der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Donnerstag (Beginn: 17.30 Uhr) auseinandersetzen wird. Sollte die Empfehlung aus der Expertise tatsächlich umgesetzt werden, dann haben sich Überlegungen zu einem gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus der Abteilungen Ottersdorf und Plittersdorf zerschlagen. Das Gutachten plädiert für getrennte Neubauten, weil es sonst zu verlängerten Ausrückzeiten komme und die Unterstützung in der Kernstadt durch einen gemeinsamen Standort verzögert werde.

Angesichts dieser klaren Aussage hat die Verwaltung bereits Gespräche mit Grundstückseigentümern aufgenommen, da sich der Großteil der Grundstücke in Privatbesitz befindet. Mögliche Standorte werden in den Unterlagen nicht genannt. In den Dorfentwicklungsplänen waren vorsorglich neue Flächen für die Feuerwehr auf dem ehemaligen Sägewerksareal am südöstlichen Ortsrand von Plittersdorf sowie am südöstlichen Ortseingang am Oberwald in Ottersdorf ausgewiesen worden.

Den dringenden Handlungsbedarf sowohl in den Rieddörfern als auch in der Kernstadt begründet die Verwaltung mit "Missständen", die die Gefahr von Dienstunfällen erhöhen und bereits von der Unfallkasse moniert wurden.

Die Nutzung der Gebäude werde aktuell nur geduldet, weil man über einen Neubau beziehungsweise Sanierung nachdenkt.

Kritisiert werden unter anderem Defizite bei den Umkleidemöglichkeiten und der Begegnungsverkehr von an- und ausrückenden Einsatzkräften. Hinzu kommen am Standort in der Plittersdorfer Straße ungünstige Arbeitsabläufe in den Räumen und Werkstätten sowie eine deutliche Unterschreitung der erforderlichen Torhöhen.

Das Gutachten spricht sich deshalb für einen Neubau in der Kernstadt aus - und zwar am bestehenden Standort in der Plittersdorfer Straße, der laut Kroha "äußerst günstig" gelegen sei.

Die Stadtverwaltung will nun eine Konzeptstudie erstellen, mit der geklärt wird, ob und in welcher Form die räumlichen und qualitativen Anforderungen der Technischen Betriebe und der Feuerwehr am vorhandenen Standort verträglich umgesetzt werden können.