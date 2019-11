Hausaufgaben für den Digitalpakt

So seien Schulen aller Schularten derzeit auf dem Weg, mobiles Lernen - also Lernen mit Hilfe mobiler Endgeräte wie Laptops oder Tablets - zu realisieren.

Auch dabei geht es nicht nur um die bloße Anschaffung und Bestückung der Geräte mit Software, sondern auch darum, ein pädagogisches Konzept festzulegen, Sicherheits- und Nutzerrichtlinien zu erlassen, Benutzeraccounts einzurichten und Vorgaben des Kultusministeriums zum Datenschutz zu berücksichtigen. Dies alles sind im Prinzip originäre Aufgaben des jeweiligen Schulträgers, könnten aber auch gebündelt werden, wie die Landkreisverwaltung nun dem Schulausschuss darlegte. Sie warb dafür, eine solche Servicestelle, ein zentrales "Mobile Device Management" (MDM), am Medienzentrum Mittelbaden einzurichten.

Dessen Aufgabenspektrum hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, hin zum "Medienkompetenzzentrum", so die Verwaltung. Leiter Alexander Fischer legte dar, dass neben klassischem Geräte- und Medienverleih - im vergangenen Jahr zählte man rund 37 000 Verleihvorgänge on- und offline - immer mehr Beratung gefragt sei, sowohl was die technische Seite als auch die strategische Medienplanung betrifft. 220 Beratungen waren im vergangenen Jahr zu verzeichnen, laut Landrat Toni Huber ein Anstieg um 20 Prozent. Zudem gibt das Medienzentrum, das sich als gemeinsame Einrichtung des Landkreises und der Stadt Baden-Baden an 106 Schulen mit rund 34 000 Schülern richtet, Hilfestellung bei medienpädagogischen Fragen, schult Lehrer und organisiert Veranstaltungen.

Da gerade mit dem Einzug mobiler Endgeräte die Anforderungen steigen, sieht sich das Medienzentrum selbst als geeignete Stelle, ein kreisweites "Mobile Device Management" bei sich einzurichten anstatt die Aufgaben an Externe zu vergeben. Ganzheitliche Beratung und Vermeidung von Mehrfachstrukturen wurden als Vorteile genannt, allerdings müsse dafür eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Landrat Huber indes ist sich sicher: "Wenn jede Gemeinde das selbst machen würde, würde das mehr kosten."

Grundsätzlich zog der Ausschuss eine kreisweite Bündelung der Aufgaben in Erwägung, sah aber auch offene Fragen, etwa zu den Finanzierungsanteilen der Kommunen, da gerade größere Gemeinden ja schon in Ausstattung investiert haben, wie Rastatts Bürgermeister Arne Pfirrmann anmerkte. Nach einstimmigem Beschluss wird nun bis März ein konkreter Umsetzungsvorschlag erarbeitet. Dafür will man sich auch bei denjenigen Landkreisen erkundigen, die bereits eine solche zentrale Stelle eingerichtet haben.

Hausaufgaben sind unterdessen auch noch zu erledigen, um die Fördergelder aus dem Digitalpakt abzurufen, wie zu hören war. Insgesamt stehen rund 3,6 Millionen Euro für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises bereit. Geld fließe indes erst nach konkretem Antrag in eine Schule und nur, wenn ein jeweiliger Medienentwicklungsplan vorliegt, der bestimmte Kriterien erfüllen und vom Landesmedienzentrum freigegeben werden müsse. Im Landkreis musste man die Erfahrung machen, dass erste Anträge auf die Digitalgelder trotz Medienentwicklungsplans abgelehnt wurden, wie in der Sitzung berichtet wurde. Nachvollziehen wollte man das nur schwerlich, gleichwohl geht man davon aus, so der Landrat, dass "relativ wenig Nacharbeit erforderlich" ist.