Stellplatzmisere allerorten

Bühlertal



Tatverdächtiger schweigt weiterhin Bühlertal (sre) - Nach dem wohl gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Frau am Dienstag in Bühlertal dauern die Ermittlungen an. Der 24-Jährige, der sich wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft befindet, schwieg laut Polizei auch gestern zu den Tatvorwürfen (Foto: dpa).