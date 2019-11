Klimaschutzfonds auf dem Weg Rastatt (ema) - In Mittelbaden zeichnet sich die Gründung eines Klimaschutzfonds ab. Wer Treibhausgase produziert, soll die Möglichkeit haben, durch Kompensationszahlungen über den Fonds klimaschonende Projekte in der Region zu fördern.



Das Vorhaben ist jetzt auf Antrag der Grünen im Planungsausschuss des Kreistags bei zwei Gegenstimmen der AfD auf den Weg gebracht worden. Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept sieht vor, dass der Klimafonds in die Energieagentur Mittelbaden integriert wird. Bei der gemeinnützigen GmbH, die Spendenbescheinigungen ausstellen darf, stünden sowohl das notwendige Personal als auch die Fachkenntnisse zur Verfügung. Das Konzept sieht vor, dass Interessierte eine Kompensationssumme von 50 Euro pro Tonne CO 2 in den lokalen Fonds einzahlen können. Ziel ist es dann, Vorhaben mit einer möglichst großen Hebelwirkung umzusetzen, um klimaschädliche Emissionen im Landkreis zu verringern. Schwerpunkt dürfte der Ausbau der erneuerbaren Energien sein, etwa die Anschaffung von Fotovoltaikanlagen oder mit erneuerbarem Strom betriebener Wärmepumpen. Ein Beirat soll die zu fördernden Projekte auswählen. Der Klimafonds soll für Kommunen, Unternehmen und Bürger (etwa als Ausgleich für private Autofahrten und und Flüge) offen sein. Laut Verwaltung hat ein Unternehmen bereits Interesse signalisiert, in den Fonds einzuzahlen. Der Landkreis Rastatt will ebenfalls Flagge zeigen. Zwar verweist die Verwaltung auf diverse Anstrengungen, die dazu geführt hätten, dass der CO 2 -Ausstoß in den Landkreis-Liegenschaften von 4 000 Tonnen im Jahr 1996 auf 1 324 Tonnen im Jahr 2017 gesunken sei. Die Kreisverwaltung strebt jetzt jedoch über den Fonds quasi eine sofortige CO 2 -Neutralität an. Als Kompensation für die verbleibende Belastung mit dem Treibhausgas durch Gebäude und Fuhrpark müsste der Landkreis rund 60 000 Euro im Jahr in den Klimaschutzfonds einzahlen. Landrat Toni Huber zeigte sich am Ratstisch von dem Vorhaben "sehr begeistert", da man ein weiteres positives Zeichen zum Klimaschutz setzen könne. Durch die Einbindung der Energieagentur Mittelbaden lege man ein breites Fundament. Manuel Hummel (Grüne) erklärte, dass man mit dem Projekt "messbare Effekte" erzielen könne, warnte aber zugleich davor, sich zu sehr im Kleinklein zu verlieren. Hartwig Rihm (CDU) hob den regionalen Bezug und die Stärkung der Energieagentur durch das Projekt hervor. Lutz Jäckel (FDP/FuR) unterstrich den Freiwilligkeitscharakter des Vorhabens. Volker Kek (AfD) hingegen sah das Vorhaben "sehr kritisch", da der Klimaschutz zur "Religion hochgehypt" werde. Nach dem Mehrheitsbeschluss sollen sich nun die Gesellschafter der Energieagentur mit der Einrichtung des Klimafonds befassen.

