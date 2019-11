Zehn Jahre altes

Bühl

Bühl: Viel Geld für Medienbildung Bühl (sre) - Trotz klammer Haushaltslage wird an den Bühler Schulen eine stolze Summe in die Medienbildung investiert. Es fließen knapp 1,2 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes an die Schulen. Investiert wurden bereits 520.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (sre) - Trotz klammer Haushaltslage wird an den Bühler Schulen eine stolze Summe in die Medienbildung investiert. Es fließen knapp 1,2 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes an die Schulen. Investiert wurden bereits 520.000 Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Berlin

Diabetes-Risiko wird unterschätzt Berlin (dpa) - Sehr viele Deutsche schätzen ihr Risiko, an Diabetes 2 zu erkranken, als gering ein, auch wenn dies nicht der Realität entspricht. Das weist eine Studie aus. Jährlich erkranken 500.000 Erwachsene in Deutschland neu an Diabetes (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Sehr viele Deutsche schätzen ihr Risiko, an Diabetes 2 zu erkranken, als gering ein, auch wenn dies nicht der Realität entspricht. Das weist eine Studie aus. Jährlich erkranken 500.000 Erwachsene in Deutschland neu an Diabetes (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Opposition vermisst Tatkraft Stuttgart (lsw) - Die Landesregierung von Winfried Kretschmann (Grüne) hat für ihren neuen Haushalt viel Kritik der Opposition einstecken müssen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke beklagte, seit Kretschmanns Regierungsantritt seien die Ausgaben stark gestiegen (Foto: dpa/Archiv). » Weitersagen (lsw) - Die Landesregierung von Winfried Kretschmann (Grüne) hat für ihren neuen Haushalt viel Kritik der Opposition einstecken müssen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke beklagte, seit Kretschmanns Regierungsantritt seien die Ausgaben stark gestiegen (Foto: dpa/Archiv). » - Mehr

Bühl

Finanzplanung heftig kritisiert Bühl (sre) - Herbe Kritik an der städtischen Finanzplanung ist bei den Haushaltsberatungen laut geworden. Über die Fraktionsgrenzen hinweg war man sich im Verwaltungsausschuss einig, dass die städtischen Sparbemühungen nicht ausreichend sind und Kürzungen nötig werden (Foto: Reith). » Weitersagen (sre) - Herbe Kritik an der städtischen Finanzplanung ist bei den Haushaltsberatungen laut geworden. Über die Fraktionsgrenzen hinweg war man sich im Verwaltungsausschuss einig, dass die städtischen Sparbemühungen nicht ausreichend sind und Kürzungen nötig werden (Foto: Reith). » - Mehr