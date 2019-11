Welle der Hilfsbereitschaft für Obdachlosen

Als Marco und Blanka Paschke am vergangenen Samstagabend in Ötigheim spazieren gingen, kamen sie mit dem im Telldorf bekannten und offenbar beliebten Obdachlosen Uwe ins Gespräch. Der habe ihm erzählt, so schrieb Marco Paschke auf Facebook, dass er mit seinem Hund Fox in einer Hütte im Wald übernachte, auch im Winter. Die Behausung, die Uwe vom Besitzer zur Verfügung gestellt wurde, hat beim vergangenen Sturm offenbar Schaden genommen; das Dach sei nicht mehr dicht.

Marco Paschke, nach dem Gespräch nachdenklich geworden, wollte helfen. Seine Idee: Er könnte doch den Schuppen im eigenen Hof dem Obdachlosen für Übernachtungen zur Verfügung stellen. Paschke schilderte seine Pläne auf Facebook - und bat um Hilfe, um den Schuppen schön einrichten zu können. Auch um finanzielle Spenden warb der Ötigheimer.

Was seither geschah, hat die Paschkes und natürlich auch Uwe zutiefst beeindruckt. Die Facebook-Seite wurde über Nacht wirklich zum sozialen Netzwerk. Der Beitrag wurde bis gestern Nachmittag fast 400 Mal geteilt; 722 Personen signalisierten "Gefällt mir". Mehr als 100 Sachspenden-Angebote gingen in Ötigheim ein - zum Teil auch mit Kommentaren, wie nett der Uwe doch sei, immer freundlich und höflich. Matratzen, Elektroöfen, Schlafsäcke, Hundefutter, Bekleidung - eine Welle der Hilfsbereitschaft. Sogar Geld wurde bereits gespendet. Ein gastronomischer Betrieb aus Gaggenau bietet übrig gebliebenes Essen an; ein Mitarbeiter fahre ohnehin täglich vom Murgtal nach Ötigheim.

Bei Paschkes im Hof steht der im Post erwähnte Schuppen, der bisher Gartengeräte beherbergt. Dort würde Marco Paschke ein Klappbett aufstellen und für eine Heizung sorgen. Uwe findet das auch super, möchte aber eigentlich lieber in seiner Waldhütte nächtigen. Also legt Marco Paschke das Hauptaugenmerk auf die Ertüchtigung der Waldbehausung. Eine große Plane sei bereits bestellt, um das Dach abzudichten. Wie es dann weitergeht, müsse man sehen.

Sicher ist eines: Marco und Blanka Paschke sind total überrascht über die Hilfsbereitschaft. In Zeiten, in denen immer häufiger über Egoismus und die Verrohung der Sitten gesprochen werde, sehen sie das als ein sehr positives Zeichen. "Es ist toll zu sehen, dass es noch so einen Zusammenhalt gibt", freuen sich die beiden frischgebackenen Eltern, die sich jedes Jahr an Hilfsaktionen beteiligen. "Wir haben ein Haus, eine tolle Familie, uns geht's gut. Da kann man doch etwas zurückgeben an Menschen, die dieses Glück nicht haben", sagt das Ehepaar. Und Uwe? Der habe Tränen in den Augen gehabt, als Marco Paschke ihm von der Welle der Hilfsbereitschaft erzählte.