Pikser schafft Klarheit

Im Foyer des Rastatter Rathauses informierte die Selbsthilfegruppe Diabetiker-Treff Rastatt, die Mitglied im Verein Diabetiker Baden-Württemberg ist, über die Erkrankung und bot Blutzuckermessungen an. Mit dabei war auch der Internist und Diabetologe Dr. Harald Menning. Knapp vier Stunden lang beantworteten die Helfer des Diabetiker-Treffs um Heidrun Schmidt-Schmiedebach den Rastattern Fragen rund um Diabetes mellitus. Wesentlicher Teil der regelmäßigen Informationsveranstaltungen ist das Messen des Blutzuckers. 103 Messungen haben sie gestern durchgeführt, so Heidrun-Schmidt-Schmiedebach. Bei vier Besuchern hätten sie wegen des hohen Wertes einen Hausarztbesuch empfohlen. Für tiefere medizinische Fragen stand Menning zur Verfügung. Der Arzt betonte die seiner Meinung nach sehr wichtigen Selbsthilfegruppen, dank derer der persönliche Austausch zwischen den Diabetikern stattfände.

Als "A und O" sieht Menning die Schulungen an, in denen die Patienten den richtigen Umgang mit ihrer Krankheit erlernen. Eine bewusste Ernährung und Sport seien als wichtige Faktoren für ein "normales" Leben mit Diabetes zu nennen, so der Mediziner. Er empfiehlt mit Hinblick auf die Ernährung, "den inneren Schweinehund an der kurzen Leine Gassi zu führen".

Der Aktionstag litt gestern in Rastatt etwas unter der Verlegung des Wochenmarkts, urteilte Schmidt-Schmiedebach. Aber zwecks Werbung für die Aktion durften die Diabetes-Aktivisten an den Marktständen Hinweise anbringen. Freiwillige Helfer verteilten darüber hinaus Handzettel mit dem entsprechenden Hinweis. Die Vorsitzende des Diabetiker-Treffs betonte die große Wertschätzung, die der Verein in Rastatt genieße. Auch Bürgermeister Arne Pfirrmann würdigte das Engagement, das sicherlich mit dazu beigetragen habe, dass der Landkreis Rastatt laut AOK mit einem Diabetikeranteil von 7,5 Prozent auf dem 15. Platz von 44 Kreisen und kreisfreien Städten im Lande liege.