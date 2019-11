Zwei Märkte, jede Menge Programm

(dm) - Neues und Bewährtes erwartet die Besucher der Rastatter Weihnachtsmärkte in diesem Jahr: Auf dem Marktplatz, wo die Aufbauarbeiten voll im Gange sind, wird in zehn Tagen, am Montag, 25. November, der traditionelle Budenzauber eröffnet. Bis zum 23. Dezember lockt er auf das Areal zwischen katholischer Stadtkirche und Rathaus. Von 5. bis 15. Dezember gesellt sich zum vierten Mal die Schlossweihnacht im Ehrenhof der Barockresidenz dazu - erstmals komplett unter städtischer Regie, nachdem die bisherige Organisatorin ausgestiegen ist (wir berichteten). Deutlich mehr Aktion steht dort nun im Programm, und das Händlerangebot ist ein anderes. "Wir haben das Rad nicht neu erfunden", hieß es gestern, als Markus Lang, Alisia Meisch und Franz Reil vom Stadtmarketing das Programm beider Märkte vorstellten, aber man habe eben doch an Stellschrauben gedreht.

Zum einen, was die Beschicker der Schlossweihnacht angeht, die nun hauptsächlich über eigene Kontakte gefunden worden seien. Insgesamt 25 Aussteller werden im Schlosshof erwartet, Kunsthandwerk (von Holzkrippen bis hin zu bemaltem Porzellan) sowie Spezialitäten sind die Schwerpunkte, zudem locken unter anderem ein 140 Jahre altes Pferdekarussell für Kinder, Fotobox und ein Glühweinkarussell wie es laut Lang nur wenige gibt in Deutschland. Und: ein musikalisches Begleitprogramm, das von der Bläserklasse der August-Renner-Realschule bis hin zur "lebenden Musikbox" reicht - zwei Musiker in einem Trabbi, die sozusagen auf Zuruf Songs aus einer rund 150 Titel umfassenden Liste spielen. Das Stadtmarketing-Team hofft nun darauf, dass sich das Angebot in Resonanz und - mehr als zuvor - auch in Umsätzen für die Standbetreiber niederschlägt. Als Partner sind wieder die Staatlichen Schlösser und Gärten an Bord, die rund 20 000 Euro in die prächtige, wechselnde Illumination der Schlossfassade investieren, wie es gestern hieß.

Auch aus der Rastatter Geschäftswelt erfährt der Weihnachtsmarkt Unterstützung: Rund 40 000 Euro Sponsorengelder habe man insgesamt entgegennehmen dürfen. Mit Kinospots, Regional- und Stadtbahn-TV auch im Raum Karlsruhe, Anzeigen und Plakaten wird kräftig die Werbetrommel gerührt, um Besucher nach Rastatt zu locken; rund 500 Bus-Unternehmen habe man zudem angeschrieben, samt Link zum Imagefilm, der Aufnahmen des zurückliegenden vorweihnachtlichen Treibens zeigt. Dieser ist zudem auf der neuen Homepage zu sehen - www.weihnachtsmarktrastatt.de -, auf der Besucher auch Anregungen oder Fragen direkt einreichen können. Das gedruckte Programm ist dieses Mal auf zertifiziertem Recyclingpapier zu lesen und sei CO -neutral produziert worden, wie betont wurde.

Der traditionelle Budenzauber auf dem Marktplatz wartet mit dem Konzept der letzten Jahre auf. Viele Stammbeschicker hätten dem städtischen Team bestätigt, dass Besucherzustrom und Qualität des Weihnachtsmarkts nach oben gegangen seien. Wieder locken also ein tägliches Bühnenprogramm (unter anderem mit Gunzi Heil und Cris Cosmo sowie an vier Freitagen mit dem Rastatter Musik-Contest), Angebote in der Aktionshütte, die Weihnachtsbaum-Wunschaktion in Zusammenarbeit mit der Diakonie, Nikolaus- und Weihnachtsmannbesuche, eine Kindereisenbahn, ein Karussell und rund 40 Beschicker, unter denen es auch einige Wechsel gegenüber den Vorjahren gibt.

Zum Großteil installiert ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, die vergangenes Jahr Premiere hatte. Zwar werden nun mehr Elemente hängen als noch 2018, als sich herausstellte dass die Überspannungen zwischen Häusern in der historischen Innenstadt wegen des Gewichts anders als geplant befestigt werden müssen. Aber zu 100 Prozent wird der neue Lichter-, Engel- und Sternenglanz wohl erst zur Weihnacht 2020 erstrahlen. In der oberen Kaiserstraße zum Beispiel können die neuen Bäume noch nicht mit dem vorgesehenen Schmuck behängt werden.