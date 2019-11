Plappern für mehr Sauberkeit

Rastatt (kie ) - "Hey, laufen Sie nicht weg, ich rede gerade mit Ihnen über Müll", tönt es bestimmt aber freundlich aus einem Abfalleimer am Rastatter Marktplatz. "Mjam, mjam, mjam", schmatzt es im Anschluss aus der Öffnung. Mit direkter Ansprache möchte die Barockstadt Bürger dazu bewegen, Müll nicht auf die Straße zu werfen, sondern in die Tonne. Die Idee dazu hatten zwei ehemalige Schüler der Josef-Durler-Schule. Gestern wurde der erste smarte Mülleimer der Stadt vorgestellt.

Derzeit sind drei Abfallbehälter mit der entsprechenden Technik - Sensoren, Akku und Lautsprecher - ausgestattet. Weitere sollen nach und nach folgen, wie Brigitte Majer, Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebe, sagt. In "völlig unregelmäßigen Abständen" wird die Technik bei einigen Behältern nachgerüstet - wo sich diese befinden werden, wird aber nicht verraten. Die Stadt setze auf den Überraschungsmoment beim Einwurf, führt Majer aus. So solle es für die Bürger spannend bleiben. Jonathan Herm und Nico Rath (beide 19 Jahre alt) haben die plappernden Mülleimer konstruiert. "Ich finde es wichtig, für das Thema Vermüllung zu sensibilisieren", sagt etwa Rath, der am KIT Informatik studiert. "Obwohl so viele Abfalleimer hier stehen, liegt der Müll trotzdem auf der Straße", beschreibt er seine Motivation. Er und Herm, der in Kürze ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens beginnen wird, bastelten rund ein Jahr an dem Modul. Etwa 250 bis 300 Stunden Zeit hätten sie in das Projekt gesteckt, schätzt Rath. Mit ihrer Idee hatten sich Herm und Rath Anfang des Jahres an das Rathaus gewandt, nachdem sie bereits beim Dreh des Schulfilms "Müll in Rastatt" mit dem Thema zu tun hatten. Bürgermeister Raphael Knoth hob gestern hervor: "Das Projekt geht auf ehrenamtliches Engagement von zwei jungen Leuten zurück." Es gehe darum, die Menschen mit einem spielerischen Umgang und "einer Art Belohnung" zur Müllentsortgung zu bewegen - Gamification-Ansatz nennt sich das in der Fachsprache. Prinzipiell passt das Modul auf alle neueren Mülleimer in Rastatt. Unter Bezug auf ein Pilotprojekt des Volkswagen-Konzerns haben Herm und Rath in den Mülleimer-Deckel Sensoren eingebaut, die beim Einwurf etwa 35 lustige oder informierende Sprüche und Geräusche auslösen, wie Rath ausführt. Ihre Reihenfolge sei willkürlich und grundsätzlich erweiterbar - etwa auch um weitere Sprachen, denn derzeit sprechen die Mülleimer ausschließlich Deutsch. Betrieben wird das Ganze durch einen eingebauten Akku. So sind die Quasselstrippen unter den Abfallbehältern rund um die Uhr einsatzbereit - mit einer Einschränkung: Ab 20 Uhr schalten sie einen Gang zurück. Mit Blick auf die Ruhezeiten seien sie zwar noch aktiv, aber wesentlich leiser, sagt Majer. Ein Video des sprechenden Abfallbehälters finden Sie unter www.badisches-tagblatt.de

