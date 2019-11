"Katzentische" am Café Coco sorgen für Ärger

Die Gemeinde war vom Landratsamt um Stellungnahme gebeten worden. Zu dem Café gehört seit der Eröffnung vor fünf Jahren ein ordnungsgemäß bestehendes Außenabteil an der Hauptstraße, für das von der Kommune 20 Qua-dratmeter Gehweg verpachtet wurden. Die kleine Nische, die um die Ecke neben der Eingangstüre an der Blumenstraße eingerichtet wurde, dient den Kenntnissen von Ratsmitgliedern zufolge vor allem rauchender Kundschaft.

Außer blauem Dunst gab es offenbar auch Lärm. Dieser habe "oft" zu Beschwerden eines Nachbarn geführt, berichtete Bürgermeister Andreas Augustin. Den Unterlagen war zu entnehmen, dass man erst durch die Klagen auf den ungenehmigten Außenbereich gestoßen ist.

So geriet der Gemeinderat in seiner Beurteilung in eine Zwickmühle aus Nachbarschaftsschutz und Gewerbefreundlichkeit. Das Café sei eine "Bereicherung" für den Ort, bekräftigte Augustin sein Eintreten für eine gut gemischte Palette an Gastronomie. Die Fürsprache erntete breite Zustimmung. Am nachdrücklichsten intervenierte Andrea Bruder (SPD). Man müsse froh sein, diese Einkehrstätte zu haben. Wegen eines einzelnen Nachbarn sollte der Freisitz nicht infrage gestellt werden. Man wolle in Durmersheim "städtisch sein", gerate aber in Versuchung, "alles kaputtzumachen".

FWG-Fraktionsvorsitzender Jürgen Kniehl hob hervor, dass man "Nachbarschutz wichtig" nehme. Außerdem erinnerte er an die im Juli beschlossene Ablehnung einer Außenbestuhlung "200 Meter weiter" beim Bistro "Chalet. Dort habe der Fall anders gelegen, entgegnete Rolf Enderle (BuG). Der dortige Freisitz sei an Platzproblemen gescheitert, er hätte den Gehweg blockiert.

In der Vorlage der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass das Dilemma beim Coco auch von der Erlaubnis herrühre, die Bestuhlung an der Hauptstraße bis 23 Uhr zu nutzen. Offiziell sei die Nachtruhe aber ab 22 Uhr einzuhalten. Eine entsprechende Beschränkung wäre möglich.

Augustin brachte transparente Wände zur Lärmminderung ins Gespräch. Matthias Maier (BuG) schlug unterschiedliche Sperrfristen vor, für den Freisitz an der Hauptstraße ab 23 Uhr, an der Blumenstraße eine Stunde früher. Michael Veneziani (CDU) warnte vor Ungerechtigkeiten, indem er daran erinnerte, dass allen anderen Betrieben im Ort bis 23 Uhr gestattet sei. Eine Änderung müsste für alle gelten. Andreas Haselbach (SPD) dachte über unterschiedliche Zeitregelungen für Werktage und Wochenende nach, wie es in Städten mitunter gehandhabt werde.

In der Sitzungsvorlage wurde von Gesprächen berichtet, die zur Lösung des Lärmproblems "mit allen Beteiligten" geführt worden seien. Ergebnis: "leider ohne Erfolg". Auf Nachfrage von Stephen Jung (CDU) war zu erfahren, dass auch die Polizei einige Male vor Ort war. Von Enderle wurde ferner ein Einspruch erwähnt, der gegen den Genehmigungsantrag des Coco vorliege. Dessen Inhalt kenne der Gemeinderat aber nicht. Es gehe um "gegenseitige Vorwürfe", gab Augustin zu verstehen, Details könnten nur in nichtöffentlicher Sitzung genannt werden. Augustin schlug letztlich vor, den Aufenthalt in der Ecke an der Blumenstraße "ohne Auflagen" bis 23 Uhr zu erlauben. Bei vier Nein-Stimmen der FWG wurde die gemeindliche Stellungnahme mit 14 Stimmen mehrheitlich so beschlossen. Dennoch war Augustin überzeugt, das Thema damit nicht abgeschlossen zu haben: "Ich denke, es wird vor Gericht gehen."