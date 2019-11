Stadt kauft Postgebäude

Ab Mitte 2021 stehe das Gebäude zur alleinigen Nutzung bereit, so lange können Postbank und Postschalter noch im Erdgeschoss bleiben, so wie es der Mietvertrag der Postbank mit dem Vor-Eigentümer, dem Unternehmen Lorax, vorsieht. Dieser hätte eigentlich zum 30. Juni dieses Jahres auslaufen sollen, wurde dann aber nochmals verlängert. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Post die Postfachanlage und den Zustellstützpunkt mit rund 70 Mitarbeitern in die Industriestraße verlegt.

Über die Höhe des Kaufpreises habe man Vertraulichkeit vereinbart, hieß es aus dem Rathaus. Fest steht: Eine 2,4- Millionen-Euro-Tranche, die die Stadt als Aufstockung für ihr Sanierungsprojekt "Südliche Innenstadt" aus dem Städtebauprogramm des Wirtschaftsministeriums erhält, soll schwerpunktmäßig in das Postgebäude fließen. Dort seien umfangreiche Sanierungen erforderlich. Einziehen soll anschließend der neue städtische Fachbereich Gebäudemanagement. Dessen Leiter Markus Jülg , der seinen Dienst in Rastatt am 1. Oktober angetreten hat, sei denn auch schwerpunktmäßig für die Raumplanung zuständig. Wer darüber hinaus Platz im denkmalgeschützten Gebäude an der Ecke Bahnhof-/Kapellen- und Poststraße findet, habe man noch nicht konkretisiert. Fest stehe indes, dass die Stadtverwaltung aus allen Nähten platze, so die Pressesprecherin, Erweiterungsbedarf habe man seit Jahren. Die Verwaltung ist in den vergangenen Jahren gewachsen, Ende 2018 zählte sie 848 Mitarbeiter, und der Gemeinderat genehmigte weitere 39 Stellen. Die geplante Erweiterung des Verwaltungsgebäudes Kaiserstraße 48 a am New Britain Park, für die mittelfristig sieben Millionen Euro angesetzt waren, ist nach dem Post-Kauf zunächst wohl erst mal kein Thema mehr.