Selbstversuch am Kniegelenk aus Kunststoff

Einen Blick hinter die Krankenhauskulisse konnten die Interessierten im OP-Bereich werfen. Mit den Gerätschaften, die an die Ausstattung einer Werkstatt erinnerten, nahmen Ärzte Operationen an Kunststoffknochen vor.

Nebenan war die Simulation einer Gelenkspiegelung aufgebaut. Die Besucher waren eingeladen, selbst auszuprobieren, und viele erwiesen sich als erfolgreiche Operateure beim Entfernen störender Gelenkkörper. Auch in der laparoskopischen Chirurgie, auch "Schlüsselloch-Chirurgie" genannt, konnten sich die Laien versuchen. Unter dem Sammelbegriff "Hygienefachzen-trum" wurden Desinfektionsmaßnahmen im operativen Bereich, die Aufbereitung von Medizinprodukten und Übungen zur Händedesinfektion demonstriert.

Gefragt waren am Sonntag auch die konkreten Angebote zum Gesundheitscheck, wie Messungen an der Halsschlagader, Blutdruck- und Blutzuckermessungen. Beim Team des Physiotherapiezentrums Mittelbaden gab es Informationen und Vorführungen zu Gangschulung, Kniegelenksmotorschienen und propriozeptivem Training, zur Förderung des Gleichgewichts und Vorbeugung vor Verletzungen. Das Sanitätshaus Krux bot Venenmessungen an.

Für die Zeit nach einer Operation gaben die Klinik Dr. Franz Dengler und die Orthopädische Rehaklinik Schlossberg, Bad Liebenzell, Auskunft. Der Förderverein Klinik Rastatt warb an seinem Stand für die Unterstützung des hiesigen Krankenhauses.

Stark nachgefragt beim Tag der Chirurgie waren auch die angebotenen Vorträge. Chefarzt Dr. Ralph Wetzel erläuterte die Hintergründe eines Endoprothetik-Zentrums der Maximalversorgung und die Vorteile für die Patienten.

Zu Schilddrüsenerkrankungen und deren Therapie referierte Dr. Kai-Ingo Witten, über operative Schlaganfallprophylaxe Dr. Volker Mickley und über laparoskopische Chirurgie bei Dickdarm und Leistenbruch Fachärztin Alexandra Breunig. Ein weitverbreitetes Gesundheitsproblem griff Dr. Nadine Binswanger mit ihrem Vortrag "Hilfe, mein Knie schmerzt - neue Lebensqualität dank moderner Kniegelenksersatzchirurgie" auf. Zu aktuellen OP-Verfahren in der Alterstraumatologie informierte Dr. Jürgen Hayer.

Wissenswertes über Krankheit, Auswirkungen und die Möglichkeiten mit moderner Hüftendoprothetik am Standort Rastatt erfuhren Besucher von Dr. Gregor Moßbrucker. Speziell ging er auf die Vorteile minimal-invasiver OP-Verfahren ein. Mehr als 80 Prozent der über 50-Jährigen in Deutschland leiden an Veränderungen an den Hüftgelenken, meist verursacht durch Arthrose. Die bekannten Möglichkeiten vor einer Operation wie Krankengymnastik, Akupunktur oder Tiefenbestrahlung sollten zunächst ausgeschöpft werden, ein Erfolg sei jedoch eher bei jüngeren Patienten zu erwarten, erläuterte Moßbrucker. Wenn die Bewegungseinschränkung und der Schmerz zu groß werden, müsse an Gelenkersatz gedacht werden. Das Vorgehen sehe dann unter anderem eine digitale Planung vor, mit einer genauen Vermessung des Hüftbereichs, um die Größe des Implantats festzulegen und die Beinlänge auszugleichen.

Interessant waren auch die Bilder zu den unterschiedlichen Arten von Implantaten und die Fragestellung, ob sie zementiert oder unzementiert eingebaut werden. Der große Vorteil der minimalinvasiven Methode: Die Muskulatur werde dabei nicht verletzt.