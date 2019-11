Bio-Pilotprojekt

Baden-Baden

Baden-Baden (co) - Die Jugend der Kurstadt ist an Politik sichtlich interessiert. Bei der Jugendkonferenz des Jugendforums unter dem Motto "Du bist dran! Deine Meinung ist wichtig" wurden rund 90 Teilnehmer registriert, die engagiert über aktuelle Themen diskutierten (Foto: co).

Gaggenau

Gaggenau (stj) - Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt plant, im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit einen sogenannten Abfallerlebnispfad auf der Deponie in Oberweier einzurichten. Der außerschulische Lernort richtet sich vor allem an Kindergärten und Schulen (Foto: LRA).