Badner Halle zieht Bewirtung an sich

Gaggenau

Weihnachtswichtel als großer Renner Gaggenau (red) - Auf Hochtouren laufen bei der Lebenshilfe die Vorbereitungen auf den traditionellen Basar. Am Sonntag werden in der Festhalle Bad Rotenfels viele weihnachtliche Artikel angeboten. Nach Ansicht des Bastelteams werden Weihnachtswichtel der große Renner sein (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Auf Hochtouren laufen bei der Lebenshilfe die Vorbereitungen auf den traditionellen Basar. Am Sonntag werden in der Festhalle Bad Rotenfels viele weihnachtliche Artikel angeboten. Nach Ansicht des Bastelteams werden Weihnachtswichtel der große Renner sein (Foto: pr). » - Mehr

Gaggenau

Bronzene Ehrennadel Gaggenau (red) - Die bronzene Ehrennadel der Stadt Gaggenau wurde Thomas Gerstner (Mitte) für seine langjährige Vorstandstätigkeit im Musikausschuss verliehen. Zudem nahm die Vereinigung in ihrer jüngsten Zusammenkunft das Thema Vereinsfinanzen ins Visier (Foto: vgk). » Weitersagen (red) - Die bronzene Ehrennadel der Stadt Gaggenau wurde Thomas Gerstner (Mitte) für seine langjährige Vorstandstätigkeit im Musikausschuss verliehen. Zudem nahm die Vereinigung in ihrer jüngsten Zusammenkunft das Thema Vereinsfinanzen ins Visier (Foto: vgk). » - Mehr

Ottersweier

Erinnerung an die Nazi-Opfer Ottersweier (mig) - In Kürze wird in der Hub auch namentlich an die Opfer der Euthansie der Nazis erinnert. Das und viele weitere geschichtliche Details erfuhr das Publikum beim 16. "Tag der Heimatgeschichte" des Landkreises Rastatt im Gemeindezentrum St. Johannes (Foto: Gabriel). » Weitersagen (mig) - In Kürze wird in der Hub auch namentlich an die Opfer der Euthansie der Nazis erinnert. Das und viele weitere geschichtliche Details erfuhr das Publikum beim 16. "Tag der Heimatgeschichte" des Landkreises Rastatt im Gemeindezentrum St. Johannes (Foto: Gabriel). » - Mehr

Iffezheim Der Warentauschtag, zu dem der Kreis

Großes Interesse am Warentausch Iffezheim (ar) Der Warentauschtag, zu dem der Kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb einlud, erfreute sich wieder größter Beliebtheit. Weit über 1 000 Menschen kamen in die Freilufthalle neben der Rennbahn, um Gegenstände abzugeben oder nach Brauchbarem zu suchen (Foto: ar) » Weitersagen (ar) Der Warentauschtag, zu dem der Kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb einlud, erfreute sich wieder größter Beliebtheit. Weit über 1 000 Menschen kamen in die Freilufthalle neben der Rennbahn, um Gegenstände abzugeben oder nach Brauchbarem zu suchen (Foto: ar) » - Mehr