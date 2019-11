Erfolgreiche Wege zu Schmerzfreiheit und Mobilität

BT: Herr Wetzel, die Menschen werden immer älter, mobiler, körperbewusster: Tun Ihnen als Chef-Orthopäde des Klinikums Mittelbaden die strapazierten Gelenke der Menschen manchmal leid?

Ralph Wetzel: "Leidtun" ist sicherlich der falsche Ausdruck. Dennoch ist es so, dass es für uns ein großer Ansporn ist, unseren Patienten durch die Operation Schmerzfreiheit und Mobilität - kurzum die verloren gegangene Lebensqualität - zurückzugeben. Trotz eines sicherlich veränderten Anspruchs und einer höheren Erwartungshaltung gelingt uns dies in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle, und der Patient ist mit dem Operationsergebnis zufrieden.

BT: Die endoprothetische Versorgung gilt im Gegensatz zu manch anderen medizinischen Bereichen als ziemlich erfolgreich. Woran liegt das?

Wetzel: In der Tat ist es so, dass der endoprothetische Gelenkersatz zu den erfolgreichsten und komplikationsärmsten Eingriffen überhaupt zählt. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die Tatsache, dass wir bereits über viele Jahrzehnte an Erfahrungen verfügen und sich die Ergebnisse durch Neuentwicklungen in allen Bereichen stetig verbessert haben. Zudem laufen die Operationen standardisiert ab, idealerweise durch sehr gut aufeinander abgestimmte Teams. Die zudem eingeführte Zertifizierung von Endoprothetikzentren wird die Ergebnisse und die Zufriedenheit sicher weiter verbessern, da die Behandlungsqualität dort sehr gut ist, wo ein bestimmter Eingriff häufig durchgeführt wird.

Interview



BT: Ihr Vortrag im LWG lautet "The operation of the century: Das künstliche Gelenk - von der Elfenbeinprothese zum High-Tech-Implantat". Das hört sich nach einer rasanten Entwicklung an.

Wetzel: Diese rasante Entwicklung betrifft tatsächlich alle Bereiche der Gelenkersatzchirurgie. Lassen Sie mich beispielhaft einige nennen: durch abriebarme Werkstoffe, wie zum Beispiel hochbruchfeste Keramiken oder neue Polyethylene, kann zum Beispiel die Langzeithaltbarkeit eines künstlichen Gelenks deutlich verbessert werden. Digitale Planungsprogramme ermöglichen dem Operateur vorab die Simulation des Eingriffs und schließlich sorgen gewebeschonendere Operationsverfahren dafür, dass sich der Patient schneller als früher von einer solchen Operation erholt. Wir haben also ständig mit Neuerungen zu tun, die unseren Patienten zugutekommen.

BT: Sie sind Leiter des Endoprothetikzentrums in Rastatt. Welchen Stellenwert hat dieses Prädikat für das Klinikum und für die Menschen in Mittelbaden?

Wetzel: Das Zertifikat eines Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung entspricht dem höchsten Qualitätssiegel in der Gelenkersatzchirurgie und bedeutet, dass sich unsere Klinik bereits seit 2014 als eine der ersten Kliniken in Baden-Württemberg regelmäßig externen Begehungen durch neutrale Fachexperten unterzieht. In diesen Audits wird zum einen die Strukturqualität überprüft, das heißt die Voraussetzungen vor Ort. Aber auch die organisatorischen Abläufe sowie die klinischen Ergebnisse, etwa die Komplikationsrate und die Patientenzufriedenheit, gehen in das Ergebnis mit ein. Darüber hinaus kann nur eine Klinik zertifiziert werden, die eine Mindestanzahl an gelenkersetzenden Operationen durchführt, bei denen immer speziell ausgebildete Operateure beteiligt sind. All dies sorgt für eine Verbesserung der Patientensicherheit und der Versorgungsqualität. Die Bevölkerung in der Region kann sich also darauf verlassen, dass im Klinikum Rastatt solche Operationen mit einem Höchstmaß an Erfahrung und Kompetenz durchgeführt werden.

BT: Welches Gelenk fasziniert Sie eigentlich am meisten?

Wetzel: Ich habe mich schon früh besonders für das menschliche Kniegelenk interessiert, weil dieses recht komplexe Gelenk den Operateur bei einem gelenkersetzenden Eingriff vor besondere Herausforderungen stellt. Da ich recht viele Knieprothesenwechsel-Operationen durchführe, weiß ich, dass dabei nicht alle Operateure gleich erfolgreich sind. Gelingt es jedoch bei einem Wechseleingriff, die Kinematik des Gelenks wiederherzustellen, profitiert der Patient in besonderem Maße, was für mich eine schöne Genugtuung ist.