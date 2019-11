Lärmbelastung hat sich verbessert

Sinzheim

Tempo 30 für Leiberstung Sinzheim (nie) - Die Sinzheimer Verwaltung beantragt für die L 80 im Abschnitt der Ortsdurchfahrt Leiberstung (Leiboldstraße) eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer. Zwischen Sportplatz und Ortseingang sollen höchstens 70 km/h gelten (Symbolfoto: red). » Weitersagen (nie) - Die Sinzheimer Verwaltung beantragt für die L 80 im Abschnitt der Ortsdurchfahrt Leiberstung (Leiboldstraße) eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer. Zwischen Sportplatz und Ortseingang sollen höchstens 70 km/h gelten (Symbolfoto: red). » - Mehr

Baden-Baden

Herrenpfädel: Lösungen gesucht Baden-Baden (stn) - Vermehrtes Verkehrsaufkommen, Autolärm, überhöhte Geschwindigkeit: Um eine Lösung für diese Probleme im Herrenpfädel zu finden, wurde kürzlich ein Workshop abgehalten, bei dem alle Ideen zur Entlastung der Straße besprochen wurden (Foto: Strupp). » Weitersagen (stn) - Vermehrtes Verkehrsaufkommen, Autolärm, überhöhte Geschwindigkeit: Um eine Lösung für diese Probleme im Herrenpfädel zu finden, wurde kürzlich ein Workshop abgehalten, bei dem alle Ideen zur Entlastung der Straße besprochen wurden (Foto: Strupp). » - Mehr

Rastatt

Stadt setzt Lärmaktionsplan um Rastatt (red) - Mit dem Lärmaktionsplan will die Stadt Lärmminderungen für Anwohner viel befahrener Straßen erreichen. In einer konzertierten Aktion mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises will sie die Geschwindigkeit auf verschiedenen Straßen reduzieren (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Mit dem Lärmaktionsplan will die Stadt Lärmminderungen für Anwohner viel befahrener Straßen erreichen. In einer konzertierten Aktion mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises will sie die Geschwindigkeit auf verschiedenen Straßen reduzieren (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr