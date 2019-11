SKV schon wieder verkauft Rastatt/Iffezheim (ema) - Die Südbadische Kompostierungs- und Verwertungsge sellschaft (SKV) in Iffezheim hat erneut den Eigentümer gewechselt. Rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres hat die Reterra Rastatt GmbH, eine 100-prozentige Tochter des Konzerns Remondis, das Sagen.



Über den überraschenden Wechsel informierte Abfall-Dezernent Jörg Peter jetzt den Betriebsausschuss des Kreistags. Die bisherige Eigentümerin, die Eggersmann-Gruppe aus Marienfeld (Ostwestfalen), hatte die beim Forlenhof gelegene SKV erst vor zwei Jahren gekauft. Die Trennung kommt auch deshalb unerwartet, weil Eggersmann in Iffezheim Großes vorhatte. Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen an, das Kompostierwerk zu modernisieren und zu erweitern. Die jährliche Verarbeitungsleistung in dem Biokraftwerk, in dem der Landkreis Rastatt seinen Biomüll entsorgen lässt, sollte von derzeit 18 000 Tonnen pro Jahr auf 70 000 Tonnen gesteigert werden. Der Iffezheimer Gemeinderat hatte deshalb im vergangenen Jahr einen Bebauungsplan in die Wege geleitet. Grund der Expansion war die Bewerbung von Eggersmann, auch den Bioabfall aus dem Landkreis Karlsruhe zu verwerten. Auch eine Wärmelieferung im Zuge des Betriebs des Biokraftwerks hatte man erwogen. Dass Eggersmann jetzt verkauft hat, begründete Dezernent Peter mit "strategischen Gründen". Die bislang gute Kooperation soll mit dem neuen Eigentümer fortgesetzt werden, sagte der Landrat-Stellvertreter. Von Reterra beziehungsweise der Muttergesellschaft Remondis, die bereits einen Standort im Rastatter Industriegebiet hat (ehemals MVG), war gestern keine Stellungnahme zu erhalten. Auseinandersetzen muss sich der neue Betreiber auf jeden Fall mit der mangelnden Qualität des angelieferten Biomülls. Eggersmann hatte bis zuletzt darüber geklagt, dass wegen des hohen Anteils an Störstoffen die Kosten für die Siebresteentsorgung sowie die Vermarktung des Komposts zu hoch seien. Aus diesem Grund hatten sich die SKV und der Landkreis auf ein zusätzliches mengenabhängiges Entgelt verständigt.

