Schäden höher als bei "Lothar"

Steinmauern - Mit aufrüttelnder Wortwahl beschrieb Förster Tobias Scholz am Dienstag im Gemeinderat von Steinmauern den Zustand des von ihm betreuten Waldes. Sein Berufswunsch sei nie gewesen, "in einem Hospiz zu arbeiten". So aber fühle er sich derzeit. Nachdem der Wald vom Eschentriebsterben heimgesucht worden sei und beträchtliche Dürreschäden aufweise, habe der "Tornado" am 6. August zusätzlich tausend Festmeter Holz umgehauen. Zudem seien Bestände am Churchillweg flächendeckend von Hallimasch befallen. Es sei "eine Tragödie, ein Drama", die Entwicklung sei "brisant und gefährlich".





Bürgermeister Siegfried Schaaf hielt die "dramatische Situation" mit den Verheerungen vergleichbar, die Orkan "Lothar" vor 20 Jahren angerichtet habe. Diesmal seien die Schäden allerdings noch höher. Im Bruchwald sticht das Desaster an vielen Stellen ins Auge. Unzählige Bäume liegen noch immer kreuz und quer in den Abteilungen, eine große Menge Stämme wurde aufbereitet und für den Verkauf gekennzeichnet. Wie Scholz berichtete, waren Teile davon wegen der Eschenkrankheit sowieso fällig. Es handle sich um "starkes Holz", äußerlich "wunderschön". Für den erfahrenen Revierleiter steht fest, dass man es mit Auswirkungen des Klimawandels zu tun hat. Hoffnung auf spürbare Besserung hat er nicht. Was in der Politik momentan über Einsparung von Kohlendioxid diskutiert werde, sei "lächerlich". Die anvisierten Mengen seien viel zu niedrig. Es müsse "Druck nach oben" gemacht werden. Steigende Temperaturen bedeuteten für den Wald "enormen Stress". Bestimmte Bestände würden "über die Klippe springen". Hainbuchen seien bereits "heruntergetrocknet", Bergahorne fingen ebenfalls an, zu kriseln. Wenn das Thermometer um drei Grad ansteige, sei auch die Rotbuche gefährdet. Man könne nicht abschätzen, was das für den Pilzbefall bedeute. Der Hallimasch habe drei Viertel aller Eschen erobert, was für diese das "Todesurteil" sei. Bestände von mindestens 20 Hektar, die Größe von 40 Fußballfeldern, werden die nächste Vegetationsphase nicht überleben, sagte Scholz.

Trotz der eigentlich guten Mischung fange der Wald an zu "kollabieren". Die finanziellen Schäden bezifferte er auf bis zu 450 000 Euro, Folgen für Flora und Fauna, etwa die Vogelwelt, gar nicht mitgerechnet. Neben Neupflanzungen im Umfang von sechs bis acht Hektar setzte der Förster auf Naturverjüngung. Im Frühjahr will er zu Pflanzaktionen aufrufen. Die Bewirtschaftung des Waldes in gewohnter Art und Weise werde nicht mehr möglich sein. Abstriche an Qualität und Pflege seien unausweichlich. Auf die Frage von Martin Fettig (BV) nach zukunftsträchtigen Baumsorten zählte Scholz Stieleiche, Pappel, Platane, Kirsche und Hainbuche auf. Die forstliche Versuchsanstalt in Freiburg experimentiere mit Zedern. "Nächste Stufe wären Kakteen", merkte er sarkastisch an.

Für den 21. Dezember sagte der Förster eine große Versteigerung ausschließlich von Kronenholz für einheimische Interessenten an. Eventuell könnte eine weitere im neuen Jahr folgen. Die Bedarfsmeldungen seien deutlich rückläufig gegenüber den Vorjahren. Schaaf warb mit dem Hinweis, dass die Preise unverändert bleiben. Das vom Revierleiter geschilderte "ökologische und finanzielle Horrorszenario" könne in seinen Auswirkungen noch gar nicht abgeschätzt werden, meinte der Rathauschef. Die Kommunen müssten mit Bund und Land über eine "adäquate Entschädigung" diskutieren.

Mit Scholz waren Thomas Nissen und Clemens Erbacher vom Kreisforstamt im Rat erschienen, um vor allem die Neuorganisation der Forstbehörden vorzustellen.