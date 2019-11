Letzte Ruhe unterm Götterbaum

Der Wandel der Gesellschaft (Anstieg der Single-Haushalte, Ehepaare ohne oder mit weiter entfernt lebenden Kindern, häufige Arbeits- und Wohnortwechsel) geht auch an den Friedhöfen nicht spurlos vorbei. 2010 führte die Barockstadt daher gärtnerbetreute Grabstätten ein, die für Hinterbliebene pflegefrei sind. Die Nachfrage steigt, zuletzt sogar um 17,3 Prozent innerhalb eines Jahres. 2018 wurden laut städtischer Statistik 141 pflegefreie Gräber gewählt, bei insgesamt 532 Bestattungen.

Was weiter auffällt: die deutliche Differenz zu den 653 beurkundeten Sterbefällen. Einige Grabstättenangebote andernorts wurden also offensichtlich bevorzugt - etwa der Friedwald in der rund 36 Kilometer entfernten Stadt Rheinau. Zunehmend war die Verwaltung bereits darauf angesprochen worden, naturnahe, pflegefreie Bestattungen an Bäumen auch in Rastatt zu ermöglichen. Und schließlich wandten sich katholische und evangelische Pfarrer ans Rathaus mit der Bitte um die Anlage eines Baumhains. Dazu hatte sich der Gemeinderat 2014, als dies die Verwaltung erstmals vorschlug, noch nicht durchringen können, nun gab er im vergangenen Mai grünes Licht.

Noch im gleichen Monat begannen die Bauarbeiten auf einem Areal des Waldfriedhofs, das zuletzt Freifläche war, die Bäume wurden im Oktober geliefert. Auf rund 800 Stunden beziffert die Stadtverwaltung den Arbeitsaufwand, auf rund 27 000 Euro die Materialkosten.

Die Errichtung des Felds, auf dem nun Platz für 255 Urnen- und fünf Erdgräber geschaffen wurde, hat bereits Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Friedhofsbesucher hätten sich interessiert gezeigt; der Zuspruch zur alternativen Bestattungsform sei dabei gut, berichtet der technische Leiter der Rastatter Friedhöfe, Daniel Ballin.

Ein Vorteil des Baumhains gegenüber dem Friedwald sei die Infrastruktur, sagt er. Noch muss das Areal seinen Waldcharakter erst entfalten. Der eingesäte Rasen fängt gerade an, vorsichtig zu sprießen, die 33 jungen Bäume sind mit Dreiböcken gestützt, die in zwei bis zweieinhalb Jahren, so Ballin, entfernt werden, wenn die Bäume richtig angewachsen sind. Sitzgelegenheiten in Form von Gabionen sind montiert; am Rande des Felds sind Stauden gepflanzt. Vergleichbares in dieser Größenordnung ist ihm in der Region nicht bekannt.

Im Rindenmulch um die Baumstämme innerhalb des Hains entstehen künftig Wahlgräber, auch als Familiengrabstätte für bis zu vier Urnen. Ringsum sind Einzelgräber geplant, die Kennzeichnung erfolgt jeweils durch Namenstafeln. Am Rand des Felds sind zudem Familienbäume mit bis zu acht Urnen geplant, erläutert Ballin weiter; fünf Erdreihengräber finden zudem am Rande Platz. Dass alternative Grabfelder immer gefragter sind und Erdbestattungen zurückgehen, ist im Übrigen eine allgemeine Entwicklung, die gerade auch bei einer Fachtagung in Hamburg wieder zur Sprache gekommen sei.

Auf dem Rastatter Waldfriedhof wäre bereits eine Erweiterungsfläche für das Baumgräberfeld vorhanden.