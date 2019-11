Klimaschutzinitiativen bündeln ihre Kräfte

Rastatt/Kuppenheim (red) - Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung wollen die Klimaschutzinitiativen von Achern, Kuppenheim, Malsch, Rastatt und Sinzheim ihren Forderungen Nachdruck verleihen, in den jeweiligen Städten den Klimanotstand auszurufen. "Wir müssen bis spätestens 2035 Nettonull-Emissionen auch für Mittelbaden erzielen, um das 1,5 Grad-Ziel von Paris überhaupt noch zu erreichen", unterstreichen Achern-For-Future, Kuppenheim-For-Future, die Malscher Gemeinderatsfraktion "Bürgerliste für Umweltschutz/Die Grünen", das Klimabündnis Rastatt, FridaysFor-Future Rastatt und Sinzheim-For-Future die Dringlichkeit des Themas. Initiator des vernetzten Vorgehens ist Niklas Schurig von KuppenheimFor-Future. Um schneller voranzukommen, ist er auf die Klimaschutzinitiativen der umliegenden Gemeinden zugegangen und auf offene Ohren gestoßen. Anlässlich des globalen Klimastreiktags am 29. November sprechen die sechs Initiativen jetzt mit einer Stimme und fordern ihre Kommunalpolitiker zum Handeln auf: "Wir wollen in unseren Gemeinden alle Kräfte aus Bürgerschaft und Politik bündeln, um gemeinsam sofortige und entschlossene Anstrengungen zum Klimaschutz zu leisten." Vorbilder seien die Städte Karlsruhe und Bühl, die den Klimanotstand bereits ausgerufen hätten. Beim Klimanotstand geht es den Klimaschützern nach eigenen Angaben nicht um Symbolpolitik, sondern um konkrete und kurzfristig überprüfbare Maßnahmen. "Die Karlsruher machen es uns vor: Sie haben bereits konkrete Maßnahmen im Bereich Energiewende, Verkehrswende und Klimaneutralität in Stadtplanung, Bauen und Sanierung angestoßen", sagt Schurig und fordert: "Jede politische Entscheidung muss zukünftig die Klimaschutzziele überprüfbar integrieren - auch auf Kommunalebene." Anlässlich des am 29. November stattfindenden vierten globalen Klimastreiks hat Fridays-For-Future Rastatt zur Demonstration um 14 Uhr auf dem Kulturplatz vor dem Landratsamt aufgerufen. Auch in Kuppenheim, wo bereits am 20. September 150 Menschen auf die Straße gingen, ist wieder eine Kundgebung geplant: Um 15 Uhr geht es auf dem Friedensplatz los. Das Thema "Verkehrswende für Kuppenheim" wird anschließend mit einer Fahrrad-Rundfahrt durch die Innenstadt symbolisiert.