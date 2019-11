Vermittler lässt Traum vom Haus jäh platzen

Rastatt



Fans stärken Kintop den Rücken Rastatt (dm) - Seine Fans stärken Erwin Kintop nach dessen zweiten Platz bei "The Voice of Germany" in sozialen Netzwerken den Rücken. Auch der 24-jährige Rastatt ist nicht enttäuscht, sondern freut sich über sein Abschneiden in der TV-Show. Ab 6. Dezember geht′s auf Tour (Foto: SAT1).