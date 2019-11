Jugenddelegation bewährt sich

Nach zwei "Amtszeiten" zeige sich, dass sich das Rastatter Konzept bewähre. Der Rahmen: Einmal im Jahr findet als zentraler Termin ein Jugendgipfel statt, bei dem die Teilnehmer eine Jugenddelegation gründen. In diesem sich also jährlich erneuernden Gremium haben Jugendliche wiederum die Möglichkeit, sich in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen einzubringen. Dieses Mal waren es 45, darunter acht, die schon im ersten Jahr dabei waren, und bis zum Ende des Arbeitsjahres blieben immerhin 30 auch aktiv. Nun steht am 28. November die konstituierende Sitzung der dritten Jugenddelegation an.

Mit fünf eigenen Projekten - also Themen und Ideen, die die jungen Leute selbst entwickeln - hat sich die Delegation im vergangenen Arbeitsjahr beschäftigt. Zudem mit zwölf Vorhaben, die über die Stadt im Sinne der Jugendbeteiligung an sie herangetragen worden sind - eine Steigerung auf das Doppelte, was auf eine stetige Etablierung und Anerkennung hinweise. Das Thema Rastatter Bäder gilt als Paradebeispiel, hier engagierte sich rund ein Dutzend Jugendlicher ein Jahr lang in einer Projektgruppe, besichtigte Bäder anderer Städte, sprach mit dort zuständigem Personal über Details, brachte sich im Bürgerbeteiligungsworkshop zum Thema Kombibad-Ausstattung ein. Wichtige Forderungen, die schließlich beim Gemeinderat ankamen, betrafen zum Beispiel Kletterwand, Sprungturm und Rutschen; mit den Beschlüssen hätten sie zum ersten Mal mit einem Jugendprojekt Erfolg gehabt. "Da haben die jungen Leute gemerkt: Man hört ihnen zu, und es kommt etwas dabei heraus", so Seeland.

Das schon länger ersehnte Jugendcafé war (und ist) eines der eigenen Wunschprojekte, auf dessen Verwirklichung man nun im kommenden Jahr hofft. Eine Arbeitsgruppe erstellte ein Konzept, sucht zusammen mit Seeland nach Organisationsformen dafür und besichtigte gemeinsam mit städtischen Mitarbeitern verschiedene Immobilien. Eine Option scheint inzwischen greifbar, sei aber "noch nicht ganz spruchreif", wie es am Montagabend hieß.

Auch Sport im öffentlichen Raum ist ein Thema: Eine Projektgruppe verfolgte als Ziel den Bau eines nach offiziellen Regeln bespielbaren Basketballplatzes und einer Calisthenics-Anlage (körperliches Training, für das das eigene Körpergewicht genutzt wird) - eine neue Gruppe soll im kommenden Jahr daran anknüpfen.

Weitere Gruppen befassten sich mit Vorschlägen und Anregungen aus dem Jugendgipfel, der von rund 360 Schülern besucht worden war. Dabei spielte die Stadtentwicklung eine Rolle (Top-Themen der jungen Leute: Einzelhandel, Gastronomie, kommerzielle Freizeitangebote, Kultur und Hobby), aber auch das Thema Schule. An der Spitze: Man wünscht sich eine einheitliche Hitzefrei-Regelung an den Bildungsstätten in der Stadt.

Häufig beteiligten sich Jugendliche im vergangenen Jahr zudem in städtischen Arbeits- und Lenkungsgruppen zu diversen Themen. Beispiel Stadtbibliothek: Hier regt man unter anderem einen Wasserspender und die Schaffung weiterer Lernplätze an. Am Ratstisch und von Bürgermeister Arne Pfirrmann gab es Lob für das Engagement: Es sei "bemerkenswert", was die Jugenddelegation in der kurzen Zeit bereits geleistet habe. Zahlenmäßig waren die Gymnasiasten die am stärksten vertretene Mitgliedergruppe in dem Gremium, gefolgt von Realschülern und Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern.