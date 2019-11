Viele Hürden auf dem Weg zur E-Mobilität am Bau









"Die Bauwirtschaft würde gerne noch viel mehr in klimaneutrale Fahrzeuge, Maschinen und Baustoffe investieren, wenn die Rahmenbedingungen passen würden", erfuhr Hentschel. Aus ihrer Sicht muss in künftigen Ausschreibungen die Klimaneutralität explizit gefordert werden. "So lange Auftraggeber den günstigsten beziehungsweise den wirtschaftlichsten Bieter berücksichtigen müssen, haben auf Klimaneu-tralität ausgerichtete Angebote keine Chance", betonte Ale-xander Klöcker, technischer Leiter bei Reif.

"Müssten wir den Erdaushub nicht in jedem Fall abfahren, könnten ihn vor Ort wieder einbauen, würden viele Lkw-Fahrten wegfallen und große Mengen CO eingespart werden", zeigte sich Sabine Schmucker, Geschäftsführerin der Reif Bauunternehmung, die auch Präsidiumsmitglied der Bauwirtschaft Baden-Württemberg ist, überzeugt.

Sie bat den Abgeordneten, die derzeitige Praxis auf den Prüfstand zu stellen. In vielen Ausschreibungen sei Recyclingmaterial zum Einbau explizit nicht zugelassen, "obwohl wir im eigenen Labor für die Schadstofffreiheit des Materials garantieren", kritisierte Klöcker weiter.

Aktuell verfüge die Niederlassung in Rastatt über 120 Diesel-Pkw und rund 180 Lkw beziehungsweise Arbeitsmaschinen. "In unseren Niederlassungen in Mannheim und Ettlingen haben wir bereits eine E-Ladestation installiert, in Rastatt soll im nächsten Jahr eine aufgebaut werden", informierte Schmucker. Der für den Fuhrpark zuständige Alexander Lutz berichtete von einem sehr beschränkten elektrischen Lkw- und Baumaschinen-Angebot sowie von ersten Versuchen mit einem E-Auto, einem kleinen elektrischen Radlader sowie mit kleineren elektrischen Arbeitsgeräten, die teilweise mit einem Wechsel-Akku ausgestattet sind.

Ein getestetes E-Auto erbrachte die im Unternehmen geforderte Reichweite nicht. Die Bauleiter fahren zwischen 200 und 300 Kilometer pro Tag und haben an der Baustelle oft keinen Stromanschluss mit dem notwendigen Anschlusswert. Hentschel berichtete in diesem Zusammenhang von einer in der Entwicklung stehenden mobilen Ladestation und zeigte sich überzeugt, die Kapazität der Akkus werde in den nächsten Jahren steigen. Die Deutsche Post beweise, dass auch Kleintransporter elektrisch betrieben und über Nacht auf dem eigenen Betriebsgelände geladen werden können, so Hentschel. Vor dem Hintergrund, dass beim Wasserstoff die mehr als dreifache Energiemenge zur Erzeugung eingesetzt werden muss, als zum Antrieb wieder bereitgestellt wird, zeigte er sich eher skeptisch, was die Chancen für diesen Antrieb angehen. Allenfalls bei schweren Lkw sei ein Wasserstoffantrieb vorstellbar.

Aber es wurden nicht nur Probleme angesprochen. Aus Sicht der Verantwortlichen bei Reif haben elektrisch betriebene Arbeitsmaschinen einen wesentlichen Vorteil: Die Mitarbeiter stehen nicht in der Abgasfahne. Schwachpunkt sei die maximale Nutzungsdauer von vier Stunden. Ganz davon abgesehen, dass bei den meisten Baustellen keine Lade-Infrastruktur vorhanden ist, reiche die Mittagspause zum Nachladen nicht aus. "Ergo brauchen wir, um einen Acht-Stunden-Tag abdecken zu können, zwei baugleiche Geräte, die im Schnitt zudem 70 Prozent teurer sind als mit Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen", erläuterte Lutz.

Am Ende einer angeregten Diskussion waren sich die Teilnehmer einig: Es wird für die Bauwirtschaft wohl einen vernünftigen Mix der verschiedenen Kraftquellen geben müssen. Alles auf Elektromobilität umzustellen, werde kaum möglich sein.