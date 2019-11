Zeichen der Versöhnung

Anlässlich des 75. Jahrestags enthüllte OB Hans Jürgen Pütsch zusammen mit Mireille Hincker, Ehrenvorsitzende der Organisation Le Souvenir Francais, eine Gedenktafel für die zwölf Getöteten. In Frankreich haben die Erinnerungen an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges einen großen Stellenwert. Ihrer wird jedes Jahr am 11. November mit Zeremonien gedacht. Die Aufgabe der Organisation Le Souvenir Francais ist es, das Andenken an die gefallenen Soldaten in Ehren zu halten und Grabstellen wie Denkmäler zu pflegen.

Mehr als 100 Angehörige der Opfer nahmen an der Zeremonie teil. Neben französischen und deutschen politischen Vertretern und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge kamen auch Offiziere und Polizisten beider Seiten des Rheins zusammen.

OB Pütsch sprach von aufrichtiger Anteilnahme und Mitgefühl und bedauerte, dass es eine lange Zeit brauchte, um diese Gedenkstelle zu errichten. Er sehe das gemeinsame Erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft als "eindrückliches Zeichen für die Aussöhnung beider Völker". Pütsch ist sich aber bewusst, dass das damals begangene Unrecht nie wieder gut gemacht werden könne.

"Diese Tafel ist nur ein stummer Zeuge, aber sie übermittelt eine bedeutende Botschaft": Mit fester Stimme hielt Mireille Hincker ihre Rede in deutscher Sprache. Es sei ein langer Weg gewesen, Versöhnung sei möglich, sagte sie, aber man dürfe nicht jene vergessen, "die nicht den Rausch des Sieges erlebt haben, sondern nur den Horror des Kriegs". Hincker legte Wert auf die Feststellung, dass die zwölf Getöteten keine Terroristen waren, sondern als Mitglieder der Réseau Alliance sich der Befreiung ihres Vaterlands und dem Kampf gegen den Totalitarismus verschrieben hatten. Sie drückte ihre Anerkennung gegenüber OB Pütsch und Plittersdorfs Ortsvorsteher Mathias Köppel aus, die diese Gedenkstätte ermöglicht haben.

Kinder der Angehörigen hielten Fotos der ermordeten Widerstandskämpfer in den Händen, als Hincker ihre Namen verlas: René Trébouté, Robert Frumin, Jean Sabatier, Jean Ethevenard, Charles Fredin, Maurice Rivet, André Chanson, Daniel Bourgey, André Rèrolle, León Mury, Etienne Pelletier, Jean Perrache.

Zusammen mit Kindern aus der dritten Klasse der Grundschule Plittersdorf warfen sie Blütenblätter von der angelegten Fähre in den Rhein, um im Namen der Angehörigen endgültig Abschied zu nehmen.

Der Bürgermeister aus Seltz, Jean-Luc Ball, machte die Quintessenz der Veranstaltung deutlich - Brücken zu bauen und gemeinsam gegen jede Art von Hass und Gewalt vorzugehen. Er appellierte an die gemeinsame Verantwortung der Generationen in Frankreich und in Deutschland, "dass sich die dunklen Zeiten nie wieder wiederholen werden". Voller Optimismus verkündete Ball, dass er zusammen mit der Stadt Rastatt und dem Ort Plittersdorf an einem grenzüberschreitenden Projekt arbeite, um die Ufergelände beider Seiten des Rheins moderner zu gestalten: "Das bringt die Regionen näher."

Nach der Verlesung des Abschiedsbriefs des 21-jährigen Andre Sousotte an seine Eltern - er wurde am 30. November 1944 von der Gestapo in Gaggenau getötet - verlasen der französische Pfarrer José Luis de Almedia, Pfarrer Michael Dafferner und Pfarrer Albrecht Berbig ihre Gebete.

Bevor der Musikverein Plittersdorf mit der Europa-Hymne den Ausklang der Veranstaltung einläutete, bedankte sich Pierre Mury im Namen der anwesenden Familien und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Denkmal ein ständiges Zeugnis ablege wider die menschliche Barbarei.