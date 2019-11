Ein "wahrer Glücksgriff"

(hr) - Das 30-jährige Dirigentenjubiläum von Musikdirektor Peter Laskowski feierte der katholische Kirchenchor "Heilig Kreuz" gestern in einem Festgottesdienst in der wegen der ausgefallenen Heizung eiskalten Kirche "Heilig Kreuz", wie es Bürgermeister Constantin Braun bezeichnete. Nach der Eröffnung des Festgottesdienstes durch den Kinderchor gestalteten die 35 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors, begleitet vom Streichquartett der Philharmonie Baden-Baden, mit "Du bist's, dem Ruhm und Ehre gebührt" von Joseph Haydn, "Jesus bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach und "Seht, die Herrlichkeit Gottes wird offenbart" aus dem Oratorium "Der Messias" von Georg Friedrich Händel.

Klaus Dörner und die Vorsitzende der Chorgemeinschaft Gabriele Merkel bezeichneten nach dem gemeinsamen Mittagessen im katholischen Gemeindezentrum die Verpflichtung von Peter Laskowski als "wahren Glücksgriff". Mit Können, Engagement und Geduld habe er es geschafft, den Chor motivierend und fordernd auf ein gesanglich hohes Niveau zu heben.

Beide erinnerten daran, dass der in Polen geborene Musiker bei seiner Übersiedlung ins Badische einiges vorzuweisen hatte. So ist er beispielsweise Absolvent der Hochschule für Musik in Kattowitz und der Universität in Hagen, Preisträger der Dirigentenpreise des XVII. Internationalen Chorfestivals in Misdroy und des XVI. Chorwettbewerbs Legnica Cantat. Im August 1994 wurde ihm vom Fachverband Deutscher Berufschorleiter der Titel "Musikdirektor FDB" verliehen. War der Chor früher fast ausschließlich in Gottesdiensten und bei Veranstaltungen der Gemeinde zu hören, so entwickelte er sich unter Laskowskis Dirigat zu einer Gemeinschaft mit hohem Anspruch. Davon zeugen Gottesdienste und Konzerte, die der Chor auf Laskowskis Initiative hin in namhaften Kirchen im europäischen Ausland umrahmte oder veranstaltete: im Petersdom und in der Kirche St. Ignazio in Rom, in der Votivkirche und beim Adventssingen im Rathaus in Wien, in der Herz-Jesu-Kirche in Prag, in der Klosterkirche von Tschenstochau, in Straßburg, Esztergom, Montecatini Terme, in der Kathedrale von Colmar, in Riva del Garda, in der Pariser Kirche "St. Madeleine", im Salzburger Dom und in der Kathedrale von Brüssel.

Unvergessen bleiben für die Sänger auch die in der Heimatgemeinde aufgeführten Konzerte. So brachte der Chor schon 1991, begleitet vom Staatlichen Symphonieorchester Bialystok (Polen), Mozarts Messe in C-Dur, besser bekannt als "Krönungsmesse", zu Gehör. Zu den weiteren herausragenden Aufführungen zählen das Oratorium "Die Schöpfung" von Joseph Haydn, das Konzert anlässlich des 130-jährigen Chorjubiläums, ein Benefizkonzert für ein Waisenhaus in Sri Lanka, ein Dankkonzert für den scheidenden Pfarrer Klaus Sum sowie das große Kirchenkonzert anlässlich des 140. Geburtstages des Kirchenchores und des 25-jährigen Dirigentenjubiläums von Peter Laskowski.

Zu weiteren Höhepunkten in der Ära des Chorleiters zählen die Verleihung der Palestrina-Medaille vom Cäcilienverband Deutschland im Frühjahr 1999 und die Überreichung der Zelter-Plakette im November desselben Jahres, eine staatliche Ehrung für Chorgemeinschaften.