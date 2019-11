Kreative Ideen zum Wohl der Tiere

Elchesheim-Illingen - Es ist unglaublich, welcher Weihnachtsglanz sich hinter einem unscheinbaren Scheunentor verbergen kann: Wenn Ute Schäfer aus Elchesheim-Illingen jenes Tor öffnet, dann wird einem gleich adventlich zumute. Hier hat sie bereits alles für ihren kleinen Basar vorbereitet und dekoriert, den sie einmal im Jahr zugunsten eines Tierschutzprojekts veranstaltet - in den vergangenen Jahren spendete sie die Einnahmen an das Tierheim im elsässischen Hagenau.



Rund 140 Gestecke hat die 51-Jährige seit dem Sommer gebastelt, 80 Bäumchen aus Tannenzapfen kreiert, 60 Sektkorken im Fliegenpilzdesign bemalt und diverse Einmachgläser mit hübschen Keramikknäufen in wunderbare Vorratsdosen verwandelt. Das Besondere daran: Die Materialien, die sie dazu nutzt, wurden nahezu alle gespendet und von Schäfer "upgecycled" also wieder verwendet und in etwas Höherwertiges verwandelt.

"Viele Leute werfen ihren Adventskranz nach Weihnachten ja einfach so weg - dabei lassen sich die Dekomaterialien ja immer wieder verwenden", sagt die 51-Jährige, die sich selbst als "Kreative" bezeichnet. An ihrem Talent fürs Gestalten besteht kein Zweifel, man muss nur einen Blick in die Scheune werfen. Aus alten Holzdielen hat sie große Elche ausgesägt, die um die Weihnachtszeit wohl so manchen Eingangsbereich schmücken werden. Aus Christbaumkugeln, Glitzersternen und kleinen Deko-Figürchen werden neue Gestecke, die die gute Stube in der Adventszeit zieren. "Mir ist es wirklich ein Anliegen, den Leuten zu sagen, dass man auch mit wenig Geld viel Gutes tun kann", sagt Schäfer, die bereits im Sommer mit den Vorbereitungen für ihre Aktion beginnt. "Ich stand schon im August in kurzen Hosen im Hof und habe Elche ausgesägt." Immer an ihrer Seite - Hund Lotte, der auch beim Pressetermin alles neugierig beäugt.

Im vergangenen Jahr fiel Schäfers Scheunen-Adventsmarkt aus - sie wurde 50 und hatte alle Hände voll zu tun, einen Teil des Wirtschaftsgebäudes in eine Almhütte zu verwandeln: Auch hier mit viel Liebe zum Detail, versteht sich.

Beim diesjährigen Adventsmarkt, zu dem sie alljährlich ausschließlich ihre Freunde, Verwandten und Nachbarn einlädt, wurden die Gäste dort mit Kaffee und Kuchen bewirtet. 2017 half eine gute Freundin beim Basteln und Gestalten: "Damals haben wir 950 Euro für den Tierkreis Hagenau zusammen gebracht. Das ist doch eine super Sache. Mich macht das sehr glücklich. Tiere lagen mir schon immer sehr am Herzen", sagt die Elchesheim-Illingerin und zeigt stolz ihre Werkstatt.

Ute Schäfer hat hier alles nach Farben und Formen in Körben sortiert. Goldene Herzen und Sterne finden sich so neben lila-glitzernden Kugeln und Naturmaterialien oder Schleifen. "Ohne zu sortieren würde ich wohl den Überblick verlieren", scherzt sie: Nachdem sie vor einigen Jahren im Freundes- und Familienkreis zu Spenden aufgerufen hatte, sei eine kleine Flut an Dekomaterialien über sie hereingebrochen: "Der ganze Speicher war voll und immer wieder stand auch im Hochsommer wieder eine Kiste auf dem Hof." Für ihre diesjährige Ausstellung habe sie von der Schließung eines Blumenladens im Elsass profitiert: "Da konnte ich viel zu einem ganz günstigen Preis bekommen." Und übrigens sind auch die Tannenzweige und das andere Grün, das sie für ihre Gestecke verwendet, gespendet: "Eine Bekannte kennt jemanden, der beim Forst arbeitet."

Und selbst die Beton-Guglhüpfe, die Schäfer mit Dachwurz bepflanzt hat, sind quasi ein Abfallprodukt: Als Schäfer auf die alten Guglhupfformen stieß, hatte sie gleich die zündende Idee. "Von meiner Schwester weiß ich, dass die Fahrer von Betonlastern, bevor sie ihre Ladung abgeben, immer erst eine Probe rauslassen müssen. Und so bat ich einige von ihnen, die Probe doch in eine Guglhupfform zu gießen." Die Frau hat einfach ein Auge dafür, aus Gebrauchtem etwas Neues zu gestalten: "Das stimmt", meint Schäfer lachend. "Aber ohne meinen Mann Jürgen, der meine ,Spinnereien' und Ideen mitträgt, wäre es nicht zu machen."

Findet denn auch im kommenden Jahr wieder ein Adventsnachmittag im Hause Schäfer statt? "Ich sage ja jedes Jahr, ich mach's nicht mehr. Aber dann juckt es mich doch in den Fingern." Wer also Dekomaterialien oder nicht mehr benutzten, aber noch intakten Weihnachtsschmuck abzugeben hat, kann sich gerne mit ihr in Verbindung setzen unter (0 72 45) 25 22.