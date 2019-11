Züchter stellen Ergebnisse jahrelanger Arbeit aus Muggenstur m (ser) - Zur guten Tradition der Züchter gehören die Ausstellungen von Geflügel und Kaninchen in Lokalschauen und auf Kreisebene. In Muggensturm war man stolz, am Wochenende erneut die Kreisgeflügelschau und die Kreisjugendschau in der Ausstellungshalle ausrichten zu dürfen.







Bürgermeister Dietmar Späth als Schirmherr betonte den Beitrag der Kleintierzüchter im Bereich der Jugendarbeit. Die Kinder lernten den verantwortungsvollen Umgang mit und Respekt vor Lebewesen "und erwerben dadurch soziale Kompetenz", sagte der Rathauschef. Bürgermeister Dietmar Späth als Schirmherr betonte den Beitrag der Kleintierzüchter im Bereich der Jugendarbeit. Die Kinder lernten den verantwortungsvollen Umgang mit und Respekt vor Lebewesen "und erwerben dadurch soziale Kompetenz", sagte der Rathauschef. Der mit der Ausstellung verbundene Züchterabend war Anlass, verdiente Mitglieder zu ehren und die Leistungen der erfolgreichen Züchter zu würdigen. Gewertet wurden die Tiere bereits am Freitagabend von den Preisrichtern Theodor Böser, Roland Roller, Thomas Meise, Egon Eisenbeiss und Dieter Rudolf für Geflügel. Für die Kaninchen war Ulrich Prengel zuständig. Mehr als 620 Tiere, 300 alleine aus Muggensturm, hatten die Preisrichter zu bewerten. Kreisvorsitzender Konrad Lienhart und Dietmar Späth ehrten eine Reihe von Züchtern für hervorragende Zuchterfolge. Allen voran Paul Senser, der mit seinem Geflügel "Malaien gold-weizenfarbig" die Bundesplakette erhielt. Das Band für hervorragende Züchterleistungen ging an Konrad Lienhart mit seinen "Brahma blau", den Ehrenteller sicherte sich Sascha Wentzler mit "Zwergmalaien gesperbert". Die Landesverbandspreise gingen an Uwe Neidhardt mit "Deutsche Puten Cröllwitzer", Doris Dürrschnabel mit "Deutsche Puten narragansettfarbig", Florian Hirsch mit "Zwergenten weiß", Lisa Lieb mit "Malaien gold-weizenfarbig", Sascha Wentzler mit "Zwerg-Malaien gesperbert", Martin Moser mit "Zwerg-Strupphühner" und Roland Fischer mit seinen "Kingtauben weiß". Züchter bedrohter



Rassen gewürdigt



Den Ehrenpreis des Landratsamts sicherten sich Hermann Dürrschnabel mit "Deutsche Puten narrangansettfarbig", Konrad Lienhart mit "Brahma blau", Sascha Wentzhler mit "Zwergmalaien weiß" und "Ko-Shamo gesperbert", Helmut Tiedke mit "Zwerg-Wyandotten blau" und Martin Moser mit "Altholländische Kapuziner". Die Gemeinde Muggensturm stiftete sieben Ehrenpreise, die an Hermann Dürrschnabel, Thomas Thran, Konrad Lienhart, Simon Rapp, Florian Hirsch, Alexander Weber und Markus Müller gingen. Ehrungen und Preise gab es auch für Züchter von Geflügelrassen, die auf der Roten Liste stehen: Thomas Thran mit "Deutsche Pekingenten weiß", Edgar Rapp mit "Deutsche Sperber" und Doris Dürrschnabel mit "Diepholzer Gänse weiß". Den Vereinsmeistertitel auf Kreisebene holte sich der Kleintierzuchtverein Muggensturm vor den Kollegen aus Ottersweier beim Groß- und Wassergeflügel. Bei den Zwergrassen wurde ebenfalls Muggensturm Vereinsmeister, gefolgt vom Kleintierzuchtverein Gaggenau. Bei den Tauben sicherte sich Ottersdorf vor Gaggenau den Vereinsmeistertitel. Das Merkurband für Groß- und Wassergeflügel ging an Uwe Neidhardt mit "Deutsche Puten Cröllwitzer". Bei den Hühnern gewann Paul Senser mit "Malaien gold-weizenfarbig" das Merkurband, bei den Zwerghühnern Martin Moser mit "Zwerg-Strupphühner rot". Das Merkurband bei den Tauben sicherte sich Ulrich Hültenschmidt mit "Süddeutsche Tigermohren schwarz". Riesenfreude gab es bei den Jungzüchtern. Ben Koch gewann das Landesverbands-Band, das Merkurband, die Landesverbandsmedaille und den Kreisverbandsehrenpreis für seine "Orpingtonenten gelb" und "Deutsche Puten Cröllwitzer". Die Landesverbandsmedaille ging an Jad Eldheini für seine "Höckergänse graubraun". Er erhielt zudem den Kreisverbandsehrenpreis für seine "Araucana wildfarbig". Weitere Kreisehrenpreise bei der Jugend erhielten Alisa Mashollay mit "Russische Gänse grau", Emely Koch mit "Fränkische Landgänse blau", die Zuchtgemeinschaft Burkart mit "Deutsche Campbellenten weiß" und "Vorster Enten weiß", Maik Rosenburg mit "Niederrheiner gelbsperber" und Julius Müller mit "Arabische Trommeltauben weiß". Kreisjugendvereinsmeister wurden mit deutlichem Vorsprung die Jugendzüchter aus Muggensturm vor Ottersdorf und Ottersweier. Auch bei den Kaninchen konnten Kreisjugendwart Thomas Thran und Hildegard Weber schöne Preise für die über 200 ausgestellten Tiere vergeben. Die Landesverbandsehrenplakette und der Kreisverbandsehrenpreis gingen an Hanna Reuter mit ihren "Zwergwidder chinchillafarbig". Felix Kern gewann mit "Zwergwidder blau" den Kreisverbandsehrenpreis. Kreisvereinsjugendmeister bei den Kaninchen wurde Sinzheim.

