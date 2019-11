Mandelduft, Engel und Lichterglanz

(fuv ) - Seit gestern hat in Rastatt mit dem Weihnachtsmarkt die Vorweihnachtszeit begonnen. Bürgermeister Arne Pfirrmann eröffnete den Budenzauber offiziell.

Der 41. Rastatter Weihnachtsmarkt sei eine gute Gelegenheit, zusammenzukommen, zum Austausch auch zwischen Menschen, die sich nicht kennen, betonte der von drei Engeln flankierte Bürgermeister in seiner Ansprache. Der Markt zeichne sich durch ein Programm für Jung und Alt aus.

Auf der Bühne inmitten des Marktgeschehens würden in den kommenden vier Wochen ebenso Weihnachtslieder erklingen wie moderne Musik. Als Programm-Highlights empfahl Pfirrmann die Auftritte von Gunzi Heil, dem SWR3-Moderator Michael Spleth oder der Sean Tracy Band. Als einzigartig in der Region bezeichnete Pfirrmann den Band-Wettbewerb, der in diesem Jahr zum fünften Mal ausgerichtet wird.

Großen Wert haben die Organisatoren auf das Programm für die Kids gelegt. "Für Kinder ist Weihnachten etwas ganz Besonderes", stellte Pfirrmann fest. Kinderkarussell und die Eisenbahn, der Besuch des Nikolaus', Basteln in der Aktionshütte und die sonntäglichen Stadtmaus-Ludwig-Lesungen von Hans Peter Faller nannte er als Beispiele.

Am Wunschbaum vor dem Rathaus werden wieder Wunschsterne hängen, auf denen die Kinder von weniger begünstigten Eltern ihre Geschenkwünsche anbringen. "So können auch solche Kinder glänzende Augen unter dem Weihnachtsbaum haben", warb Pfirrmann für die Aktion. Der Bürgermeister wies auch auf die Schlossweihnacht im Ehrenhof hin, die ab dem 5. Dezember in städtischer Eigenregie stattfinden wird. Zu den Klängen der Stadtkapelle verteilten schließlich die drei Engel Präsente an die anwesenden Kinder.

Heute öffnet Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz um 11 Uhr seine Pforten. Das im Programm ebenfalls für heute, 11 Uhr, angekündigte Internetcafé 55 plus in der Aktionshütte entfällt. Es findet nun am 3. und 17. Dezember im Rossi-Hausstatt. Ab 18 Uhr lädt heute J and the Big B's vor die Aktionsbühne ein - mit Lagerfeuersongs bis hin zu tanzbaren Partyhits.