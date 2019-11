Regionale Aspekte des Rastatter Friedens Rastatt (sl) - Gut Ding will offenbar Weile haben: Rund fünfeinhalb Jahre nach einer Tagung zum Rastatter Frieden, der 1714 den Spanischen Erbfolgekrieg beendete, ist gestern im Stadtmuseum der resultierende Tagungsband vorgestellt worden. Er wendet sich an Fachleute und historisch bewanderte Laien und soll einerseits den Forschungsstand widerspiegeln, andererseits das Tor zu neuen Fragestellungen öffnen.







So jedenfalls umriss Konrad Krimm gestern das Ziel des Sammelbands mit Aufsätzen von Historikern und Kunsthistorikern. Krimm ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, die im Mai 2014 Veranstalter der Fachtagung in Rastatt war. So jedenfalls umriss Konrad Krimm gestern das Ziel des Sammelbands mit Aufsätzen von Historikern und Kunsthistorikern. Krimm ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, die im Mai 2014 Veranstalter der Fachtagung in Rastatt war. Als Herausgeber des Bands mit dem Titel "Rastatt 1714 und der Traum vom Frieden" zeichnet Rastatts Stadtarchivar Oliver Fieg verantwortlich. Er hat sich zudem die Mühe gemacht, für seinen Aufsatz über den in Deutschland bislang wenig bekannten französischen Verhandlungsführer Marschall Villars im Pariser Nationalarchiv in den Originalquellen zu forschen. Überhaupt begründet Jürgen Weis vom Verlag Jan Thorbecke, der den Band im Rahmen der Reihe Oberrheinische Studien herausbringt, die seit der Tagung verstrichene beträchtliche Zeit mit der wissenschaftlichen Arbeit, die etliche Autoren in ihre Beiträge investiert haben. Insofern sei dies nicht ungewöhnlich. Die meisten Aufsätze richten den Blick auf regionale, eben oberrheinische Aspekte des welthistorischen Ereignisses: In den Wintermonaten 1713/1714 verhandelten Marschall Villars im Namen des französischen Königs und Prinz Eugen als Vertreter des römisch-deutschen Kaisers über Friedensregelungen, die den seit 1701 dauernden Spanischen Erbfolgekrieg schließlich beilegten. Dass mindermächtige Territorien wie die badischen Markgrafschaften dabei zwar Verhandlungsort, aber nicht einmal Zaungäste waren, betonte Fieg bei der Buchvorstellung. An den diplomatischen Gesprächen nahmen sie gar nicht teil. Für mittelbadische Leser dürfte besonders auch der Beitrag über Ludwig Wilhelm von Baden, den "Türkenlouis", von Interesse sein. Max Plassmann nimmt sich nicht den siegreichen Feldherrn der Türkenkriege, sondern den schon von den Zeitgenossen kritisierten, wenn nicht verspotteten Landesherrn einer von Kriegen gebeutelten Provinz vor. Kunsthistorikerin Ulrike Seeger richtet den Blick auf Bau und Bildprogramm des Rastatter Residenz- und des zu dessen Gunsten abgerissenen halb fertigen Jagdschlosses. Sie stellt dabei eine Verlagerung in der Darstellung des Hausherrn Ludwig Wilhelm fest: vom Kriegshelden zum Friedensfürsten. Ein Umstand, der den Friedensverhandlungen im Schloss zumindest nicht abträglich gewesen sein dürfte, wie Oliver Fieg feststellt. Übrigens: Im Herbst 2020 plant die Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein eine neue Tagung in Rastatt: Diesmal soll es um die Zeit nach dem Tod Ludwig Wilhelms 1707 und der (Wieder-)Vereinigung der badischen Markgrafschaften 1771 gehen. Der Band ist 222 Seiten stark und mit 20 Abbildungen illustriert. Die Aufsätze sind mit zahlreichen Fußnoten versehen. Preis: 34 Euro.

