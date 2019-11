Kita-Gebühren steigen weiter

Rastatt

Familienzentrum im Kantorenhaus Rastatt (dm) - Das Kantorenhaus in Rastatt, Sitz des Stadtteilzentrums West, soll zum gemeinwesenorientierten Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt werden. Eingebettet ist das Vorhaben in Fortschreibung der Konzeption der Gemeinwesenarbeit der Stadt (Foto: ema). » Weitersagen (dm) - Das Kantorenhaus in Rastatt, Sitz des Stadtteilzentrums West, soll zum gemeinwesenorientierten Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt werden. Eingebettet ist das Vorhaben in Fortschreibung der Konzeption der Gemeinwesenarbeit der Stadt (Foto: ema). » - Mehr

Berlin

Masern-Impfpflicht beschlossen Berlin (dpa) - Zur stärkeren Eindämmung von Masern-Erkrankungen in Deutschland kommt im neuen Jahr eine Impfpflicht in Kindergärten und Schulen. Der Bundestag beschloss ein Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn, das zum 1. März 2020 in Kraft treten soll (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Zur stärkeren Eindämmung von Masern-Erkrankungen in Deutschland kommt im neuen Jahr eine Impfpflicht in Kindergärten und Schulen. Der Bundestag beschloss ein Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn, das zum 1. März 2020 in Kraft treten soll (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Kleiner, feiner, neuer Spielplatz Baden-Baden (ams) - "Klein und fein", so beschreibt Bürgermeister Alexander Uhlig den neuen Spielplatz an der Ooser Festhalle. Dieser steht im direkten Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet "Oos" und ersetzt den im Mai abgebauten Spielplatz östlich des Oosbachs. (Foto: Schnurr). » Weitersagen (ams) - "Klein und fein", so beschreibt Bürgermeister Alexander Uhlig den neuen Spielplatz an der Ooser Festhalle. Dieser steht im direkten Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet "Oos" und ersetzt den im Mai abgebauten Spielplatz östlich des Oosbachs. (Foto: Schnurr). » - Mehr