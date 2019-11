Platz für

(ema) - Rauental steht vor einem kräftigen Wachstumsschub. Das vor zwei Jahren vom Gemeinderat auf den Weg gebrachte Neubaugebiet Vogelsand wird erheblich größer als bisher geplant. Das Kommunalparlament zeigte sich jetzt mit der Erweiterung einverstanden und gab grünes Licht für die Aufstellung des überarbeiteten Bebauungsplans.

Das Neubaugebiet wächst damit von 1,68 auf 6,60 Hektar. In einem ersten Bauabschnitt sind 55 Grundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser geplant. Das Areal liegt am Ortseingang auf beiden Seiten der K 3715 (Hauptstraße) unweit des Sportplatzes und wird durch die Straßen Am Vogelsand, Spargelweg, Schluchweg und Am Hang sowie den Feldern begrenzt. Da sich die Flächen fast ausschließlich in privater Hand befinden, wurde ein privater Erschließungsträger mit der Entwicklung des Gebiets beauftragt. Mit den geplanten vier Mehrfamilienhäusern soll auch seniorengerechtes Wohnen ermöglicht werden. Eine Grünverbindung durch das Quartier zu den Sportflächen/Oberwald dient auch der Freihaltung einer Frischluftschneise. Zur Temporeduzierung ist am Ortseingang ein Fahrbahnteiler auf der K 3715 vorgesehen, die von der L 67 bei Kuppenheim geführt wird.

Die Umsetzung der Bauabschnitte zwei und drei südwestlich und nordöstlich am Gebietsrand sieht die Verwaltung in einem "langfristigen Planungshorizont ".