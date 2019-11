Alkohol, Lärm und zerbrochene Flaschen

"Es ist traurig, dass wir diesen Weg gehen müssen, aber notwendig", verdeutlichte Bürgermeister Constantin Braun. Es seien aufgrund der Situation "subjektive Ängste bei Schülern und Eltern vorhanden". Der stellvertretende Hauptamtsleiter Lars Jukresch führte aus, dass die besagten Gruppen nicht nur Lärm verursachen: "Sie hinterlassen oftmals auch Müll, Unrat und Scherben und urinieren sogar in unmittelbarer Nähe der Schule." Die Scherben von zerbrochenen Flaschen stellten "ein akutes Verletzungsrisiko für die Kinder" dar. Die Verwaltung holte die Polizei mit ins Boot und bat um vermehrte Kontrollen. Doch den Ordnungshütern fehlten die rechtlichen Grundlagen, um wirkungsvoll gegen die Verursacher vorgehen zu können, wie in der Sitzungsvorlage ausgeführt wird. Damit die Polizei eine rechtliche Handhabe bekommt, um entsprechend durchgreifen zu können, riet sie zu einer Benutzungssatzung. Die von der Polizei zur Verfügung gestellte Mustersatzung wurde vom Gemeinderat an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und anschließend mit dem Landratsamt abgestimmt, so Braun.

Die Satzung, die neben der Grundschule auch für die Gemeinschaftsschule in der Schulstraße gilt, sieht vor, dass sich während des Schulbetriebs von 7 bis 16 Uhr nur Schüler und Bedienstete der Schule und der Gemeinde auf dem Schulgelände aufhalten dürfen. Andere Personen dürfen dort nur mit Erlaubnis der Schule oder der Gemeinde sein.

Des Weiteren untersagt die neue Satzung unter anderem das Befahren des Schulhofs mit einem Kraftfahrzeug. In der Einwohnerfragestunde wollte ein Bietigheimer wissen, was mit älteren gehbehinderten Bürgern ist, die sonntags in der direkt am Schulhof liegenden Kirche Heilig Kreuz zum Gottesdienst mit dem Auto kommen und auf dem Schulhof parken. "Da werden wir dann ein Auge zudrücken", sicherte der Rathauschef zu.

SPD-Fraktionsvorsitzender Samuel Engelhard meinte: "Wir finden es furchtbar, dass wir so eine Satzung brauchen. Wir hoffen, dass die Polizei nun einen rechtlichen Rahmen hat, um die Lage zu verbessern."