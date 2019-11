Bürgerstiftung setzt Akzente

Gaggenau

Große Überraschung Gaggenau (stn) - In der Kategorie "Unsere Zukunft" wurde das Projekt "72 Stunden" am Donnerstag im Festspielhaus mit einem Bambi ausgezeichnet. Bei der Verleihung anwesend waren auch Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Ottenau (Foto: Evcntpress for Burda Media).

Rust

Wasserpark vor Eröffnung Rust (vo) - Der Countdown läuft: Am 28. November öffnet die Wasserwelt Rulantica jn Rust. In Nachbarschaft zum erfolgreichen Europa-Park hat die Unternehmerfamilie Mack einen zweiten Park entstehen lassen und dafür rund 180 Millionen Euro investiert (Foto: Haas).

Karlsruhe

50.000 Euro für Orang-Utan-Center Karlsruhe (red) - Der Schutz von Orang-Utans ist die Lebensaufgabe von Willie Smits. Dafür ist er am Donnerstag mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Am Rande der Veranstaltung übergab die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe Smits 50.000 Euro (Foto: Deible/dpa).

Gernsbach

Gründerzentrum in der Altstadt Gernsbach (uj) - Im historischen Kornhaus in der Gernsbacher Altstadt hat sich ein Gründerzentrum angesiedelt. Am Donnerstag unterzeichneten Bürgermeister Julian Christ und Vertreter des neuen Vereins "Kreativ Kollektiv Gernsbach" den entsprechenden Mietvertrag (Foto: Jahn).