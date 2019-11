Merzeau für Erstaufnahmelager im Gespräch Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt wehrt sich dagegen, dass das Land Baden-Württemberg auf dem Merzeau-Gelände am südlichen Stadteingang ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge einrichtet. Regierungspräsidentin Sylvia Felder war in der vergangenen Woche auf OB Hans Jürgen Pütsch mit einem entsprechenden Ansinnen zugegangen.



Hintergrund der Initiative ist eine Fortschreibung des Standortkonzepts des Stuttgarter Innenministeriums (IM) für die Erstaufnahme der Asylbewerber, wie Sprecher des Regierungspräsidiums und des IM gestern dem BT sagten. Das Land hat mehrere Standorte im Zuge des Rückgangs der Flüchtlingszahlen geschlossen und will nun zur "Vorsorge" neue Kapazitäten aufbauen, damit man für einen Anstieg gewappnet ist. Laut Ministerium hat man für dieses Jahr einen Korridor von 12 000 Plätzen im Visier. Dafür werden neue Standorte benötigt. Mutmaßungen aus der Rastatter Kommunalpolitik, dass das Land auf Merzeau ein Ankerzentrum für Flüchtlinge einrichten will, in dem auch verschiedene Behörden zur Bearbeitung des Asylantrags präsent sind, weist das RP zurück. In Baden-Württemberg gibt es bislang ein solches Ankerzentrum in Heidelberg ( "Ankunftszentrum"). Allerdings will die Stadt am Neckar das Areal selbst nutzen. Deshalb ist das IM auf der Suche nach einem neuen Standort, der nach Aussage eines Ministeriumssprechers vermutlich erneut in Heidelberg liegen wird. Die Stadt Rastatt wird dem Land bei dessen Wunsch nicht entgegenkommen, wie es gestern aus dem Rathaus hieß. Man wolle das Merzeau-Areal, das nach wie vor dem Bund gehört, für Wohnbauzwecke nutzen. Im Konzept für die Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2032 wird das Areal als Option für "neues Wohnen" aufgeführt. Planungsrechtlich ist es seit Jahren allerdings ruhig. Der Gemeinderat hatte 2005 den Bebauungsplan "Rastatter Süden" auf den Weg gebracht. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) schafft gerade die Voraussetzungen, um Anfang nächsten Jahres eine Machbarkeitsstudie für die drei Kasernenareale Merzeau (4,8 Hektar), Peré (12,5 Hektar) und Türkenlouis (4,4 Hektar) in Auftrag zu geben. Ein Bima-Sprecher sagte dem BT, die Stadt müsse dafür ihre Vorstellungen einbringen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in die Wege zu leiten. Inwieweit das Ministerium bereits mit der Bima Kontakt wegen eines Erstaufnahmelagers aufgenommen hat, war gestern von den Behörden nicht zu erfahren. Ein IM-Sprecher betonte gegenüber dem BT, dass man sich nicht über den Willen der Kommune hinwegsetzen wolle. Am Abend teilte das RP dann mit: "Die Angelegenheit hat sich für das Regierungspräsidium Karlsruhe mit der Anfrage und der Antwort der Stadt Rastatt erledigt. Weitere Überlegungen oder Verhandlungen wird es nicht geben." Für Unruhe sorgt allerdings auf Merzeau, dass die Bima gegenüber Nutzern Kündigungen ausgesprochen hat. Einer der Betroffenen ist der Zirkus Bely, der seit 19 Jahren auf Merzeau überwintert und sich für kommendes Jahr ein neues Domizil suchen muss. Zirkusdirektorin Marina Frank sagte dem BT, dass man ihr gegenüber als Grund die geplante Unterbringung von Flüchtlingen genannt habe.

