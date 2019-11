Neue Ordnung in der Fruchthalle

Angepackt wird damit ein Konflikt bei der Nutzung des Gebäudes durch die Galerie, die Verwaltung und das Café in den oberen Geschossen. Problem: Gästen des Cafés steht das Behinderten-WC im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes zur Verfügung. Der Zugang erfolgt während des Gastronomiebetriebs über die Galerie und das Treppenhaus der Verwaltung und ist nur während der Öffnungszeiten des Museums möglich. Gleichzeitig ist der Zugang zu Galerie und Verwaltung jederzeit möglich, weil die Tür zur Galerie als Notausgang gekennzeichnet und immer offen zu halten ist.

Jetzt will die Verwaltung die Toiletten so umbauen, dass künftig eine barrierefreie Unisex-Toilette und ein Damen-WC für das Café zur Verfügung steht. Die Tür zur Galerie wird als Notausgang per Alarmanlage überwacht.

Die "stillgelegte" Treppe vom Café ins obere Geschoss der Galerie wird zurückgebaut und die Decke in diesem Bereich geschlossen. Dadurch kann im ersten Obergeschoss ein Rundgang hergestellt werden. Im Bereich der Ausstellungsvitrinen beim Haupteingang zur Galerie wird die räumliche Trennung zwischen Café und Museum hergestellt. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen will die Verwaltung im zweiten und dritten Obergeschoss den Bodenbelag erneuern.

Die Arbeiten werden im laufenden Betrieb ausgeführt und sollen im November 2020 beginnen, wenn das Café schließt. Start ist im Erdgeschoss, sodass der Gastronomiebetrieb wie gewohnt im Frühjahr 2021 wieder eröffnen kann. Der Abschluss ist für Juli 2021 vorgesehen.