Obere Kaiserstraße

"Da gehört er her", stellt Thomas Müller fest und bezieht sich dabei auf die früher gängige Praxis: dienstags und donnerstags war die obere Kaiserstraße Marktplatz, samstags der Paradeplatz.

Müller und seine Frau Ursula sind seit Jahrzehnten Rastatter Marktfans. Es sei ein sehr schöner Platz, großzügig und doch geordnet, urteilen sie. Da sind sich alle Befragten einig: Die Gestaltung des Platzes ist gelungen. Gerade im Bereich beim Bernhardusbrunnen bietet sich dem Marktgänger eine offene Fläche. "Keine Stolperfallen mehr, das ist sehr gut", urteilen Floristikverkäuferin Dagmar Frittel und Barbara Seyfert vom Tiroler Stand. Vor allem ältere Kunden und solche mit Rollator seien sehr zufrieden mit dem Belag der Kaiserstraße, pflichtet Nurcan Erden bei. Auch der türkischen Obst- und Gemüsestand-Inhaberin gefällt der Ausweichstandort. Auf jeden Fall besser als der Paradeplatz oder der Schlosshof, ergänzt ihr Mann Hamdi. Insgesamt findet er, dass es etwas zu eng sei. Das findet auch Marktgängerin Petra Pistel, die sich in der Kaiserstraße erst orientieren muss, wie sie sagt. Es sei zwar schön, aber der Platz zwischen Kirche und Rathaus habe einfach mehr Atmosphäre.

Sie ist nicht die einzige, die Orientierungsschwierigkeiten hat. Auch der eine oder andere Marktbeschicker hat da so seine Probleme. "Wenn ich viermal den Standort wechseln muss, dann ist das schon chaotisch", klagt Dagmar Frittel. Auch der Tiroler Stand von Barbara Seyfert musste schon umziehen. "Der Marktplatz ist einfach der Marktplatz", freut sie sich schon auf die Rückkehr an den angestammten Standort. Manchem Händler, wie etwa Ursula Sauter, die seit 42 Jahren Gemüse anbietet, wäre es egal, wenn der Markt dauerhaft am jetzigen Standort bliebe. Seit 25 Jahren kommt Richard Piwellek mit schlesischen Wurstwaren auf den Wochenmarkt und fände die obere Kaiserstraße ebenfalls gut, wenn die Aufteilung besser wäre, sagt er. Hauptsache, der Markt müsse dann nicht wieder für städtische Veranstaltungen umziehen. Als freundlich und hell empfindet Geflügelhändler Matthias Schneider den Platz. Auch er könnte sich vorstellen, den Markt immer in der oberen Kaiserstraße aufzubauen. Eine Kundin hingegen beklagt, dass sie stets bei der Hansjakob-Schule parke, und der Fußweg zum Markt jetzt doch länger sei. Die Parkplatzsituation wird von mehreren Marktgängern als negativ angeführt, obgleich die Badner-Halle-Tiefgarage ja nun nicht weit weg ist. Kritische Töne kommen von Fisch- und Wildhändler Björn Kraft. Sein Stand befindet sich in zweiter Reihe und ist selbst für Stammkunden schwer zu finden. Er klagt über 50 bis 60 Prozent Umsatzeinbruch. "Wenn uns die Stadt keinen anderen Platz zuweist, dann werden wir bis Januar nicht mehr nach Rastatt kommen", kündigt er an.

Egal, wie Marktkunden und Marktbeschicker den Ausweichstandort finden, eine Dauerlösung sei das keinesfalls, versichert der städtische Marktmeister Markus Lang: "Der Wochenmarkt kehrt auf den Marktplatz zurück."